Las elecciones de Boca están a la vuelta de la esquina y ya el aire del barrio no corre de la misma manera. El próximo 2 de noviembre, casi cien mil socios tendrán la oportunidad de elegir por la continuidad de la gestión de Juan Román Riquelme, quien irá como presidente, o la vuelta al poder de Mauricio Macri junto a Andrés Ibarra.

A días del cierre de campaña, el expresidente de la Nación y candidato a vice en la fórmula opositora, criticó duramente los manejos del ídolo de Don Torcuato y hasta se animó a compararlo con Daniel Passarella, quien se desempeñaba como presidente en el descenso de River en 2011. "Lo vi a Riquelme actuar con mucha frialdad en todas las cosas que hace. Siento tristeza porque creo que hay una experiencia reciente que ha sido muy traumática para River, que es Passarella. Y acá se están repitiendo muchas cosas de esa situación", expresó Macri en TyC Sports.

En las elecciones de 2019 votaron en Boca 39.500 de los socios que estaban habilitados, siendo un récord.

Y agregó: "Me encontré con hinchas de River y me pidieron que Riquelme se quede 100 años más en Boca. Este sistema de conducción actual no puede llegar a nada bueno. Nadie puede sentirse por encima del club, nunca se vio que él maneje el club con su hermano. Al hermano no lo eligió nadie, es inentendible".