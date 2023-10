Boca tiene la mente pura y exclusivamente en la final de la Copa Libertadores. Todos los hinchas piensan en Fluminense, dejando a un lado lo que fueron estos últimos partidos de la Copa de la Liga y el próximo compromiso ante Estudiantes. Sin embargo, en el horizonte aparecen las elecciones presidenciales, que tendrán lugar en diciembre. A raíz de esto, Mauricio Macri reveló qué le pidió Javier Milei de cara a los comicios en el Xeneize.

A raíz del acuerdo con el candidato a presidente de La Libertad Avanza, el ex Presidente de la Nación y mandatario azul y oro por 20 años rompió el silencio en Radio Mitre. Allí, uno de los temas que tocó fue el de Boca y sorprendió con una frase que le dijo el referente libertario: "Milei me dijo 'necesito que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca, la perdí desde que Riquelme es vicepresidente'. De hecho, me dijo que en la época de Boca también me votó", disparó.

Como era de esperarse, la frase corrió rápidamente en el mundo Boca, generando mucho ruido y polémica. Cabe recordar que, tiempo atrás, el candidato que competirá con Sergio Massa dio a conocer que dejó de alentar por el Xeneize cuando Daniel Angelici admitió el regreso de Riquelme en 2013.

En cuanto a su incierto rol en las elecciones presidenciales en el club de la Ribera, el Ingeniero expresó: "Estamos trabajando activamente [...] Lo estamos evaluando, estoy evaluando formar parte de la lista de Andrés Ibarra". El mendocino Ibarra es el candidato que Macri acobijó para hacerle frente al oficialismo, en el que tampoco se conoce la función de Riquelme de cara al futuro.