Voló. Magno Prado Nazaret se impuso en la contrarreloj en La Bebida. En las pruebas anteriores había estado entre los primeros puestos pero ayer le tocó a él. El brasileño buscará defender el maillot hoy.

Es su especialidad y siempre está entre los candidatos a ganarla. Aunque en el último tiempo tuvo que conformarse estar detrás de escena gracias al enorme presente de su compañero Juan Pablo Dotti, esta vez le tocó a él mostrar la chapa. Pero ayer le tocó a él y no defraudó. Magno Prado Nazaret, el brasileño del Sindicato de Empleados Públicos se adueñó de la etapa contrarreloj que abrió la 34ta Vuelta a La Bebida que culminará hoy en esa localidad de Rivadavia. La prueba que organiza el Cicles Club La Bebida le da continuidad a la temporada sanjuanina y es valida por la octava fecha del certamen sanjuanino.



El SEP que viene de cosechar su primera victoria en la temporada local hace una semana con Héctor "Willy" Lucero quedó bien posicionado para hoy ir a buscar la segunda. Es que no fue solo el brasileño el que voló en la agradable tarde de ayer en el Campo de La Bebida. Su equipo dio una muestra más de lo bien que le sientan las etapas cronometras y el SEP metió el 1-2-3 en el podio con Prado, Juan Pablo Dotti y Leonardo Cobarrubia, además del quinto y sexto lugar con el cordobés Matías Lisa y el mendocino Alejandro Durán, dos ciclistas que se sumaron esta temporada al equipo sanjuanino y ya van dando que hablar.

91 fueron los ciclistas que largaron ayer. Un buen número para la Vuelta.

Magno Prado Nazaret dominó de punta a punta en esos 10,700 kilómetros que tuvo el parcial que partió desde Ignacio de la Rosa y Morón y viajó por la Avenida hacia el Oeste para girar en "U" en el final del boulevar y culminar nuevamente en calle Morón. El ciclista del SEP necesitó 10 minutos y 25 segundos para culminar la etapa, aventajando por 10 segundos a Dotti, campeón argentino de la especialidad, y por 12 a otro de sus compañeros, Cobarrubia. Laureano Rosas, otro número puesto para las pruebas contra el reloj, tuvo un buen día pero no pudo con el poderío de su ex equipo. El oriundo de Las Flores será hoy el principal rival de los Bichos Verdes, se encuentra a 17 segundos del líder y no se dará por vencido tan fácil, al igual que su compañero Dani Díaz. El salteño está hoy a 33 segundos y es casi un hecho que serán números puestos para los buscarán los ataques hoy. En tanto que un poco más atrás se encuentran los "piqueteros" Nicolás Naranjo (a 27 segundos) y Nicolás Tivani (a 35 segundos), Juan Melivillo, de la Municipalidad de Pocito, también se encuentra a poco más de medio minuto y buscará escalar puestos en la general.



Por todo eso y a pesar que el dominio en la general sea verde, el espectáculo está garantizado hoy en La Bebida. El circuito al que deberán recorrer en diez ocasiones será el epicentro de la lucha donde los equipos rivales -sobre todo Puertas y la Agrupación- harán hasta lo imposible para desbancar al SEP.