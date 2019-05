Sin problemas. El cordobés Luis Maldonado junto a "Top New Chess" sufrieron una dura caída que no les trajo lesiones. El jinete junto a su otro animal "Abril Fire de Semilly" se quedaron con el triunfo y hoy irán por el Gran Premio.

El cordobés Luis Maldonado fue nuevamente el gran protagonista en el Cordillerano de saltos hípicos que culminará hoy en el Jockey Club. El jinete, que ya había ganado el viernes con su caballo "Abril Fire de Semilly" volvió a repetir la victoria ayer, aunque en el desempate final compitiendo con su otro caballo "Top New Chess" sufrió una dura caída que si bien anoche al cierre de esta edición no se conocía la gravedad, sería una luxación de hombro. Segundo culminó el sanjuanino Maximiliano Turcumán. El certamen que hoy llegará a su fin y que entregará los premios DIARIO DE CUYO a los campeones, tuvo una jornada apasionante. En la siesta, después de la entonación del Himno, comenzó lo mejor: las pruebas de Primera categoría.

Allí, los dos representantes sanjuaninos: Turcumán y Mauricio Rapaport, aprobaron con éxito y pasaron al desempate final que integró a todos los binomios que no habían cometido faltas. La prueba se desarrolló en las vallas 13, 14, 5a, 5b, 6, 7, 2 y 3 con un tiempo máximo establecido en 47 segundos. Allí Maldonado, con su "Abril Fire de Semilly" fue el ganador totalizando el recorrido sin faltas en 37 segundos, pero cuando el cordobés comenzaba a dar el recorrido en su otro animal: "Top New Chess", el caballo quedó enredado con uno de los obstáculos y se fue al piso provocando también la caída y lógicamente abandono de Maldonado. Anoche, el jinete se hacía estudios para conocer la gravedad de su lesión, en tanto que el animal fue asistido por el veterinario y no tuvo problemas. Segundo en la prueba final culminó el sanjuanino Turcumán, quien junto a "4 Soles Principito" totalizó el recorrido en 39 segundos, tercero fue Nicolás De Monte con "Re Lancer" en 40 segundos, mientras que Sabischy Hasshler, que también representa a San Juan fue cuarta con "Raino Du Jardin" y sexta con "Edu Spirit", quinto culminó Ignacio Cappa con "Castender".

400 Binomios Son 285 los jinetes y amazonas que participan del torneo pero como la mayoría lo hace con dos animales la cifra de binomios participantes llega a 400.

Una cuestión familiar para los Ancic

Respiran hipismo. El deporte de los saltos es su pasión y por eso viajan por todo el país representando de la mejor manera al Jockey Club de Córdoba y como es costumbre cada mes de mayo, San Juan es una cita obligada cada temporada. Se trata del matrimonio compuesto por Damián Ancic y Barbara Dutruel, ambos compiten en la Primera categoría y llegaron junto a su hija, la pequeña Jacinta y su amiga Penélope Riccar.

Ancic, quien ya supo ganar el Gran Premio en el año 2016, con esta edición ya lleva diez años asistiendo al certamen que es uno de sus preferidos en el país: "El Cordillerano es una cita infaltable para nosotros que amamos el hipismo. Siempre es un gusto venir a concursos donde te tratan tan bien y te sentís como en casa", comentó el jinete quien en la jornada de ayer cumplió una destacada labor, finalizando la final de Primera 1.40 sin faltas, aunque en el desempate con 13 competidores más debió abandonar.

Grimaldi se siente en casa

Su nombre es María Celeste Grimaldi, cada año llega a competir en el Cordillerano y siempre está en la pelea por el Gran Premio. Igual la cordobesa expresó que San Juan es una de sus provincias preferidas y no importa tanto lo deportivo cuando el afecto es fuerte: "Disfruto mucho de venir acá, es un placer porque mas que un concurso es venir a la casa de amigos, nos atienden como reyes. No se me dio todavía de poder ganar pero con el cariño que recibo acá, el premio puede esperar", contó quien el año pasado fue subcampeona en la categoría Primera que ganó su hermana Emilia. Celeste, este año vino con sus dos yeguas con las que asiste siempre: "Roi Adele" y "Hekate", y además con un caballo nuevo. La amazona sufrió un accidente en el Torneo del Centro en Córdoba, hace dos años y sufrió una fractura de vértebra que le demandó cinco meses con un corset y ocho meses para volver a montar. "Estoy recuperando altura y voy en buen camino".

Los ganadores del segundo día



La segunda jornada dejó los siguientes binomios ganadores:

Iniciados: Martina Mera/ Sinatra. Escuela Menor 0.70: Rocio Games/Jumper; Escuela Mayor 0.70: Sol Serer/Salut Ancemi. Esc.Menor 0.80: Amalia Bustos/Electra; Escuela mayor 0.80: Humberto Rombola/SJ Soñadora. Children 0.90: Morena Signorini/LB Noble Candy; Tercera 0.90: Tomas Daniotti/Comodin Avelino; Amateur 0.90: Vanina Brugaleta/Caetano Z; Children 1.00: Morena Signorini/3C Zigoto, Tercera 1.00: Malen Aberastain/Hog Gea; Amateur 1.00: Rubén Martin/Colina Desordenado; Children 1.10: Ignacio Turcumán/Grama Cassarena; Tercera 1.10: Matías Bertozzi/Re Quamira; Amateur 1.10: Federico Szczerbacow/Costa Sacate; Caballos nuevos 1.10: Sabischy Hassler/Sasimiro; Especial 1.10: Lucas Guevara/Comodín. Tercera 1.20: Franco Dabin/Red Lily, Segunda: Lucas Guevara/CT Picaflor; Especial: Leonardo Pavón/Esselen y Segunda 1.30: Erika Rickard/Alcatraz Z.