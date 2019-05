De punta a punta. Fue el protagonista principal del torneo y ayer con intensos dolores por una fractura de clavícula, logró un campeonato especial.

Su caída el sábado impresionó a todos en el Jockey Club. Es que si bien en el hipismo son habituales, ésta fue dolorosa para el cordobés Luis Maldonado. El cordobés sufrió rotura de clavícula y rotura de ligamentos, los médicos que lo atendieron le recomendaron no saltar pero él decidió ir nuevamente sabiendo que tenía medio campeonato en su bolsillo: finalizó tercero y logró su primer título en San Juan. "De este triunfo no me olvido más. Me costó mucho por la caída, fue de las lesiones más duras que sufrí en mi carrera pero decidí saltar porque este Cordillerano siempre se me negó", contó el propietario del Club Rancho San Carlos. La emoción lo desbordó hasta las lágrimas al mencionar el campeonato que ganó su hijo Bautista con Grama Roturado en Children 1.00. "Sin dudas que de este torneo no me olvido más", contó el campeón.