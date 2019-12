El candidato a presidente de Boca Jorge Ameal aseguró que mañana habrá elecciones en el club a pesar de la solicitud de tres socios para impugnar a Identidad Xeneize, que conforma con el máximo ídolo Juan Román Riquelme, por supuestas irregularidades en su conformación.



"Mañana vamos a elecciones, no se hagan problemas. El 27 de noviembre se presentaron las listas y fueron aprobadas", sostuvo Ameal, quien encabeza la lista "Frente por la recuperación de la Identidad Xeneize".



La declaración del expresidente de Boca fue respaldada por la presentación de pruebas a cargo de Carlos Navarro, quien en su cuenta de Twitter aclaró la situación y participación de la agrupación "Por Un Boca Mejor" -que apoya a Ameal- en las pasadas elecciones de 2015, con el consenso del actual secretario del club, Carlos Aguas.



"Dadas las causas invocadas por Uds. esta Comisión Electoral considera atendible la no participación de la Agrupación en el acto eleccionario del 6 de diciembre de 2015, a los fines de no computar la misma en relación con el cese automático de personería electoral de la Agrupación, previsto en el artículo 16 del Reglamento General de Comicios", se lee textualmente en la carta suscripta por Boca el 19/11/2015.



Por lo tanto, "Por Un Boca Mejor" no perdió la personería jurídica en el club de la Ribera y estaría en condiciones de participar en las elecciones de mañana".





El equipo para visitar a Central

En lo que puede ser su último partido como DT de Boca, Alfaro tiene casi listo el equipo para visitar a Central. Una de las modificaciones que hará está en defensa: con Lisandro López desgarrado, su lugar en la defensa lo ocupará Junior Alonso, y Carlos Izquierdoz jugará como zaguero central. La otra duda de Alfaro pasa por el ataque, ya que Ábila no está al cien por ciento y podría ir Soldano. Otra novedad es el posible retorno del italiano Daniele De Rossi. En Rosario, el equipo sería entonces: Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Alonso y Emmanuel Mas; De Rossi; Salvio, Marcone, Capaldo y Mac Allister; Soldano o Ábila.