La décima fecha del torneo denominado "80´ Aniversario de la Federación Sanjuanina de Patín" arrancó el miércoles y continuará esta noche. Justamente en uno de esos partidos de adelanto, la UVT goleó 5-0 a Estudiantil Sub-23 y pasó a comandar, aunque sea provisoriamente, la tabla de posiciones del certamen casero, relegando a Lomas de Rivadavia que antes de comenzar esta fecha figuraba como el único líder.

Pero los de Rivadavia juegan esta noche frente a Colón y, de ganar, volverán a tomar el timón en la tabla de valores.

Los resultados (con sus correspondientes goleadores) del miércoles cuando se cumplieron los cuatro partidos de adelanto son:

Sarmiento 4 (Santiago Díaz -2-, Nahuel Díaz, Agustín Becerra) - Social San Juan 6 (Mariano Velázquez -2-, Facundo Peralta -2-, Matías Martín y Juan Travasino).

UVT 5 (Matías Sillero -3-, Mariano Ortiz y Víctor Núñez) - Estudiantil Sub-23 0.

Bº Rivadavia 3 (Fabián Mazzochi -2- y Javier Salguero) - SEC 4 (Osvaldo Raed -2-, Ariel Romero y Santiago Serafini).

Caucetera 10 (Ariel Ferre -4-, Víctor Cerón -3-, Gonzalo Calívar -2- y Facundo Ontiveros) - Media Agua 3 (Emiliano Risueño, Sebastián Basso y Luciano Valdez).

Esta noche, en el nuevo horario de las 21.30 (adelantaron en 15 minutos) se jugarán los partidos de primera división, jugándose previamente los correspondientes a segunda.

Huarpes recibirá en su cancha a Banco Hispano, Bancaria hará lo propio ante Aberastain, mientras que Unión será anfitrión en Villa Krause de Estudiantil. A su vez Concepción visitará a Richet Zapata y Médano de Oro será local de Valenciano paradógicamente en cancha de este. Y, como quedó dicho, Lomas recibirá a Colón.

La 8va fecha del femenino

En la jornada de la víspera, en diferentes escenarios, se disputaba anoche (al cierre de esta edición) la octava fecha del torneo local denominado "80 Aniversario" del hockey sobre patines femenino, que fiscaliza la FSP.

La programación que se desarrollaba era la siguiente (los mencionados en primer término actuaban como locales): Huarpes vs. Barrio Rivadavia; Richet Zapata vs. Unión Vecinal de Trinidad; SEC vs. Centro Valenciano; Deportivo Aberastain vs. Bancaria (en el estadio "Marcelo García" de Pocito) y Unión de Villa Krause vs. Concepción.