El abrazo de Manu y Fabián Armoa al finalizar la Liga de Vóleibol Argentina, en la que UPCN cedió ante Ciudad, no fue uno más de padre e hijo. No hubo palabras, pero sí un sentimiento compartido. Ese fue el último partido de Manuel Armoa Morel en el club más ganador de la historia del vóleibol argentino. El receptor punta, que salió de las inferiores de UPCN y se convirtió en una de las figuras del plantel superior, anunció que seguirá su carrera en Europa, por lo que se despidió de sus compañeros, dirigentes e hinchas.

El debut liguero de Manu Armoa en UPCN fue en la Liga 2018/19, con apenas 16 años y frente a Monteros, en el estadio Aldo Cantoni. Pero para entonces hacía más de una década que llevaba puesta la camiseta de Los Cóndores, subiendo de categorías con la precocidad de su talento y viviendo los partidos de Serie A1 como alcanza pelotas.

Tras aquel estreno, Manu fue ganando minutos y pasó de ir al saque en algunos sets, a jugar partidos y luego a ser titular indiscutido. Fue una de las figuras de UPCN en las últimas temporadas pero el partido del viernes pasado, en el que el club sanjuanino perdió la final de LVA ante Ciudad, marcó su despedida. "Hubiese querido que fuera con el título, pero no se dio. Igual, jugar una final no es poco. UPCN es mi casa, San Juan es mi lugar, pero necesito dar el salto y jugar una liga a otro nivel. Este era el momento de salir de la zona de confort y exigirme de otra manera", indicó.

Manu llegó a San Juan con 5 años, cuando Fabián Armoa fue contratado como DT de UPCN Vóley. "Acá hice jardín de infantes, primaria y secundaria acá; y en el club jugué en inferiores, Primera local y A1. Esta es mi vida y por eso soy un agradecido de Quique Valle y de Pepe Villa (manager y presidente de UPCN Vóley) por haber llamado a mi papá para dirigir al club", aseguró.

Ahora Armoa seguirá jugando en un club de Europa, que como suele suceder con los mercados de pases, hará el anuncio cuando lo considere adecuado. Y para el talentoso voleibolista será un nuevo paso para seguir creciendo. "Mi objetivo es la selección argentina. Sueño con jugar el Mundial y los Juegos Olímpicos. El año pasado disputé toda la Nations League pero por muy poco me quedé afuera del Mundial. Tengo que seguir peleando por el puesto, en el que hay muchos jugadores de gran nivel, y para eso debo ganar roce internacional", dijo. No obstante, deseó volver a volver a volar con Los Cóndores dentro de algunos años. "Estoy cerrando una etapa que no pudo ser más hermosa. UPCN es la gloria máxima y fui un privilegiado por haber sido parte", confesó Manu.

Entre los mejores

Manuel Armoa Morel cerró la Liga Argentina 2022/23 con muy buenos números. Fue el quinto máximo anotador del torneo con 417 puntos y resultó el tercer mejor sacador con 35 aces. En tanto, fue top 5 entre los mejores atacantes, con 50% de ataques perfectos.

Qué pasará con el plantel subcampeón

La temporada 2022/23 bajó su telón y UPCN nuevamente fue protagonista. El club sanjuanino fue campeón de la Supercopa y subcampeón de la Liga Argentina y de la Copa Aclav. También quedó quinto en el Sudamericano de Clubes, mientras que en la LVA llegó a ganar 15 partidos en forma consecutiva. En cuanto al plantel, los contratos cerraron al culminar la temporada. Ahora vendrá el periodo de movimiento de mercados de pases y, en paralelo, la definición sobre cómo se jugará el próximo certamen. UPCN no apoya el formato Tour y el dato no es para nada menor de cara al futuro.