Diego Maradona volvió a advertir que dejará de ser el técnico de Gimnasia de La Plata si el próximo sábado el actual presidente Gabriel Pellegrino no gana las elecciones. Aunque tiene contrato hasta junio de 2020, el DT renunciará a su cargo en caso de una derrota del oficialismo.

Las idas y vueltas y la incertidumbre con el futuro de Maradona vuelven a escena luego de que el 10 aceptara seguir en el Lobo en los últimos tres partidos del campeonato. Ahora llegó el momento de las postergadas elecciones y Diego ratificó su compromiso.

El sábado los socios de Gimnasia elegirán nuevo presidente y habrá tres listas encabezadas por Gabriel Pellegrino (oficialismo), Mariano Cowen y Salvador Robustelli.

Maradona ya renunció a su cargo y volvió por el pedido de la gente y porque desde el ámbito político del club le habían prometido unidad. Sin embargo, no hubo unidad y finalmente habrá un acto eleccionario con tres opciones para los socios. Diego ya hizo la advertencia: "No soy traidor, solo sigo si Pellegrino gana las elecciones", dijo después del triunfo en el Bosque ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

"Yo no traiciono, yo no soy inglés, yo no me siento con nadie. Esto es contundente", agregó Maradona descartando la posibilidad de seguir como técnico en caso de que gane otro candidato a presidente.

La expectativa para el sábado será grande: la continuidad de Maradona está atada al triunfo o la derrota de Pellegrino, que en los últimos tiempos fue muy resistido por hinchas y socios del club por los malos resultados deportivos que lo tienen al Lobo último en los promedios.