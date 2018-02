Cuando comienza a hablar, Diego Maradona no tiene reparos. Frontal y sin pelos en la lengua se mostró en una entrevista con Diario Popular desde Dubai, donde disfruta su estadía como entrenador de Al Fujairah. Allí elogió a pocos: Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez y Daniel Angelici. En cambio, señaló con dureza a Jorge Sampaoli, Chiqui Tapia, Mauro Icardi, Lucas Biglia y Leonardo Ponzio, entre otros. Aquí sus mejores frases.

Jorge Sampaoli, DT de la Selección: "De Sampaoli no quiero hablar, primero porque me traicionó y segundo porque quiero que le vaya bien. Porque a mi bandera no la pisotea nadie, ni la silba nadie. Nosotros teníamos un proyecto con Sampaoli en el Sevilla. Él me llamó cuando estaba viendo la final de la Copa Davis en Croacia, imaginate lo desesperado que estaba. 'Llamame cuando esté en Dubai y hablamos', le dije. ¿No, Diego, el Sevilla te quiere hacer un homenaje', me dije. '¿Cómo? No me jodas. Jugué tres partidos en Sevilla. Es lo mismo que me hagan un homenaje los de Fiorito', le dije. No tenía sentido. Lo que pasó ahí es que tenía todo arreglado con la Selección y me quería usar a mí para la foto. El quería que yo sea su escudo".

Argentina en el Mundial 2018: "Estando bien el nene (por Messi) se tapan todas las otras cosas. El problema de Argentina es el retroceso, que no lo tenemos. Y no tenemos medio campo. Yo digo, sin ofender eh, Biglia... ¿se habrá imaginado alguna vez vestir la camiseta de la Selección? Con todo el respeto del mundo que me merece. Sabés lo que me jode a mí, que a nosotros nos costó mucho que nos respeten, que a la Argentina se le tenga miedo. Hoy, salvo Messi, le han perdido el respeto a la camiseta. Mirá lo que fue el último partido con Nigeria, casi nos comemos ocho, por favor, sabés lo que pasaba en mi época en un partido así... Pero Sampaoli tiene suerte, si el nene está iluminado, le va a tapar todos los errores. Si el nene está con las luces prendidas, tenemos un 60 por ciento de chances de ser campeón. ¿Por qué? Porque los demás pueden hacer el coro, pero nunca lo pueden reemplazar cantando. El único cantante es él, el resto no.

Carlos Tevez: "Claro que merece una oportunidad. No es un debate. No tenemos nada más. Estamos rasguñando las piedras para sacar un nueve, uno que desborde. Carlitos además tiene el fuego sagrado, contagia. El otro día a Di María le preguntaron cuál era su sueño: 'Ganar la Champions', dijo. ¿Y la Copa del Mundo con la Selección? Así piensan.

El medio campo de la Selección: "¿Ponzio? No me jodas. Si Ponzio es la salvación de la mitad de la cancha de Argentina, estamos hablando de un equipo de Honduras. Y Gago pobre no llega, está roto. Yo le fui de frente a él. 'Para qué te vas a matar en el entrenamiento si no vas a llegar en condiciones y no te van a llamar. Recuperate tranquilo, por vos', le dije.

Gonzalo Higuaín: "El técnico es un mentiroso. Nos esconde las cosas y el técnico es el primero que tiene que decir la verdad. Por ejemplo tiene que decir que no tiene un nueve goleador en su lista, aunque lo llame al bochornoso de Icardi, entonces vamos a muerte con el Pipa. El Pipa es diez veces mejor que Icardi, ese muchacho no sabe nada. De lo que sabe es de ir a comer a la casa de los amigos, eso lo sabe perfectamente, va sin GPS. Por eso para mí el Pipi tiene que tener una nueva chance.

Selección: "Me duele mucho, pero la realidad es que vamos mal y no le veo la salida. El título sería: 'Después de Messi, ¿qué?' Después de Messi, no hay nada".

AFA: "La AFA es un desastre y la realidad es que hoy no le consultan nada a nadie, a ninguno de los que hicimos mucho por el fútbol argentino. Solo les interesa hablar con Macri".

Claudio Tapia, presidente de la AFA: "Chiqui Tapia me traicionó, clarito. Me usó para llegar a la AFA y nunca más me atendió el teléfono. Y no a mí solo eh, a muchos que creíamos en él. Hoy está llevando al fútbol argentino a ser Honduras, Costa Rica, con todo el respeto que ellos me merecen. A mí nunca me llamó, después de todo lo que hice por él. Pero no solo él me decepcionó, sino también el de Lanús (Nicolás Russo) y Víctor Blanco. Ellos le tienen que decir: 'Hermano, te estás equivocando'".

Superliga: "Este campeonato argentino de 30 equipos es una payasada. No puede organizar un partido homenaje y quiere armar esta payasada. Pero este es el resultado de haber escuchado a Tinelli, el fue quien rompió las bolas para que siga esto, con el famoso negocio de la televisación, otra estafa. El negocio de la televisión es si a la gente le va bien y en Argentina cada vez hay gente con más hambre, mirá si van a pagar el fútbol".

Daniel Angelici, presidente de Boca: "Están los otros dirigentes, que tienen la pelota entera, que saben de esto, pero la mafia nos los deja. Ese es el caso de Angelici. Yo tuve tres charlas con él y me pareció un tipo sensato, que ve la realidad. Mirá lo que es Boca, tiene un superávit de locos, tiene cien palos en el banco. Trae jugadores que levantar el nivel de la liga argentina. Vos te imaginás lo que sería el campeonato argentino sin Boca, por Dios. Ojalá le den Boca a la Angelici".

Su club, el Al Fujairah: "Cuando llegué este equipo era como un bebé, los muchachos jugaban pero no tenían idea táctica, no sabían lo que era un entrenamiento profesional. Hoy dimos orden, una táctica definida".