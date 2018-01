Apoyo. Del Diez para con el delantero.

Diego Maradona aseguró ayer que Carlos Tevez "no traiciona", como una forma de celebrar el regreso del "Apache" a Boca y de responder a todos los detractores que criticaron su partida al Shanghai Shenhua de China a fines del año pasado.



"Quisiera saber si todos los que decían que Tevez traicionó a Boca podrían rehusarse a ganar 25 millones de dólares por año. Es muy estúpido decir algo así. Carlitos está de vuelta y la verdad es que todos los bosteros estamos recontentos", afirmó Diego en un video que circula por las redes sociales.



"Fue (a China), llenó la bolsa de Papá Noel de dólares y ahora vuelve a Boca. Está perfecto, Tevez no traiciona", aprobó Maradona, vestido con la ropa del club que dirige, Al Fujairah de la segunda división de Emiratos Árabes.



El Apache, quien ayer ya tuvo contacto con la pelota en su segundo día de entrenamiento, todavía no firmó contrato, algo que está previsto para mañana y será por el término de dos años. Ese mismo día, acompañado por el presidente del club, Daniel Angelici, será presentado oficialmente en Los Cardales.