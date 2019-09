"El partido me dejó una gran amargura. Lo teníamos. Siempre hay suspicacia con los penales y a nosotros nos pasan al frente con el 2-1 con un penal. No me gusta esto. Me gusta que el árbitro lo haga bien para los dos", se quejó Diego Maradona después de la derrota de Gimnasia frente a Talleres en Córdoba.

El entrenador del Lobo consideró que el hombre de negro fue clave en el resultado final del partido. Y no solo por el polémico penal que le dieron al local, a 15 minutos del cierre. "Todos los roces, todos los contrastes fueron para Talleres. Así no se puede jugar", se quejó en diálogo con TNT.

Luego, Diego Maradona le concedió una nota a Fox Sports Premium y fue aún más duro con el referí. "Talleres fue un buen adversario. Lástima que el árbitro siempre se entromete en dos equipos que quieren jugar al fútbol", apuntó el Diez, que subió la apuesta: "A Mastrángelo no se le puede decir nada porque ya es malo: nació malo y va a morir malo", cerró.

En el segundo encuentro de Diego Maradona al frente del equipo, Gimnasia cayó por 2-1 ante Talleres y se mantiene último en la tabla de posiciones de la Superliga. Además, se encuentra en zona de descenso y necesita un milagro para poder salvarse. La próxima fecha, recibirá a River en el Bosque.