Diego Armando Maradona es verborrágico, no suele guardarse las palabras a la hora de opinar. Aunque hace una semana en diálogo con Infobae defendió a Lionel Messi, ahora en una entrevista con Fox Sports México el director técnico de Dorados de Sinaloa se mostró criticó y destrozó al hombre del Barcelona.



"En la cancha sí la pide, pero antes de hablar con los compañeros se va a jugar a la Play. Para mí es difícil hablar, pero es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes de un partido", disparó el ex entrenador de la Pulga en el Mundial de Sudáfrica 2010 (fueron eliminados en cuartos de final a manos de Alemania).



Luego remarcó la diferente versión que se puede observar dentro del campo del rosarino cuando viste la camiseta de la entidad catalana: "No lo endiosemos más. Messi es Messi jugando en Barcelona. Jugando con la camiseta argentina es uno más". No obstante sostuvo que "Messi es el mejor del mundo, junto a Cristiano Ronaldo".



Al ser consultado sobre si lo citaría en caso de volver a ser el seleccionador de la albiceleste, afirmó: "No llamaría a Messi, pero nunca digas nunca. Hay que sacarle presión. Hay que sacarle el caudillo que queremos que sea Messi, que no lo va a ser. A Messi le decís "tírate de cabeza contra el palo", y él prefiere jugar a la Play. Haciéndolo jugar como yo quiero, lo llamaría y lo haría jugar como sé que juega Messi".

"Desprestigiar a Leo es de ignorante. Triste ver alguien que se jacta de ser líder hablar así"

MAXI BIANCUCCHI Primo de Messi

En una entrevista con ESPN, también sostuvo que "Maradona es mejor que Messi" y que "de ninguna manera Pelé es mejor que Maradona". También recalcó su anhelo por volver a ponerse el buzo de entrenador de Argentina, pero que "antes de Argentina prefiero dirigir a la Selección de México. Si Dios quiere, me gustaría volver a la Selección. Yo me fui por un supuesto amigo. Cuando perdíamos 4-0 ante Alemania él estaba cobrando un dinero de una estafa que había hecho. Me había inventado una firma".