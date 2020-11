El exfutbolista Claudio Borghi, campeón del mundo en México 1986 junto con Diego Maradona, aseguró hoy que el astro fallecido a los 60 años es "Argentina" al momento de recordarlo.



"Maradona era argentino, nunca perdió el acento, no importaba donde esté, él era Argentina", afirmó Borghi en una charla telefónica con ESPN.



"No me sorprende el homenaje, lo que le dio Maradona a la Argentina fue tremendo. Ayer le contaba a mi hijo que estoy triste porque los últimos días de Diego no fueron los que uno esperaba para él", reconoció el entrenador desde Santiago de Chile.



Borghi, campeón como director técnico en Argentinos Juniors en el 2010, destacó que Maradona ahora le "pertenece al mundo" y que en Chile trataron "con mucho respeto" el tema, al punto que lo hicieron sentir "un familiar" de tantos pésames que le dieron.



"En Chile parece que Diego rompe la rivalidad. Trataron el tema con calidez y amor, teniendo en claro todo y hablaron de su época como jugador y reciente como entrenador", detalló.



El "Bichi", que hizo de la rabona un recurso extraordinario, rememoró cuando en sus primeros pasos profesionales lo compararon con Maradona como "una mochila pesada por momentos", aunque con el tiempo lo valoró y lo tomó "de manera positiva".



"Diego y yo venimos de lugares parecidos. Le hemos ganado en una gran parte a la vida, cada vez que nos veíamos charlábamos de eso, de nuestras familias y de fútbol. El recuerdo más lindo fue la última que nos vimos por privado, después se hizo más difícil", concluyó Borghi, con una marcada emoción ante la despedida de Diego.