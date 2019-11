La historia de Diego Maradona en Gimnasia de La Plata duró 72 días. Hoy, luego de varias reuniones para buscar acuerdos entre los distintos sectores políticos, el DT decidió dar un paso al costado debido a que Gabriel Pellegrino, el actual presidente, no se presentará en las elecciones del próximo sábado.

Las últimas horas habían sido un aluvión de versiones encontradas. Ayer, Diego había ido a Estancia Chica a las 16.30, se había reunido con Pellegrino y luego había mantenido una emotiva charla, con lágrimas en los ojos, con sus jugadores. Las palabras del plantel lo hicieron dudar a tal punto de prometer pensarlo antes de tomar la decisión definitiva.

Sin embargo, las cartas parecían jugadas desde el 10 de noviembre, cuando el propio Maradona ató su continuidad a la del presidente: "Si el se queda, yo me quedo", había dicho antes del partido ante Aldosivi. Luego, en conferencia de prensa, había agregado: "Le dije que a mí me iban a tener que echar, que del Lobo y de Estancia Chica me iba a tener que sacar la Gendarmería. Y me respondió que me iba a mejorar el equipo para el próximo campeonato".

Días más tarde, en la presentación de listas, sorprendió que el oficialismo no compitiera en las elecciones del próximo sábado. Quienes sí lo hicieron fueron Gimnasia Grande (con Mariano Cowen a la cabeza) y Convergencia Gimnasista (con Salvador Robustelli) y Plan Integral (Antonio Gargiulo), quien pidió una prórroga para anunciar a sus candidatos.

En diálogo con radio La Red, Pellegrino confirmó la salida de Maradona y reconoció que Diego ni siquiera irá a Estancia Chica esta tarde. Además, anticipó que el plantel quedará a cargo de Mariano Messera, quien hasta ahora se desempeñaba como director técnico de la Reserva, al menos hasta el partido del domingo frente a Arsenal.