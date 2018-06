"¡Hay Diego para rato!". Lo escribió Maradona en su cuenta en Instagram, en la que tiene más de dos millones y medio de seguidores, y tranquilizó a toda la feligresía maradoneana. Pero no se quedó con los brazos cruzados. Los tres audios que se viralizaron anunciando "su muerte" no quedarán en la impunidad. Al menos, El Diez, que está en el Mundial de Rusia, instruyó a su abogado y amigo, Matías Morla, para que encuentre al autor del monólogo ficticio para enjuiciarlo con todo el peso de la ley.

Primer audio: "Hola, Mati. Bueno, ya sabés... ¿Te enteraste, no? No aguantó. Dio lo que pudo. Estamos en la clínica. Fue paro cardiorrespiratorio. Lo intentaron levantar. Intentaron con una inyección de adrenalina en el corazón. Intentaron un montón de vueltas y no hubo manera. Aún La Selección no lo sabe. Los jugadores saben que se lo llevaron en ambulancia, pero no saben más que eso".

Segundo audio: "Ahí se lo llevan Mati. (ruido de sirena de ambulancia)... Se lo están llevando ahora. Parece que lo trasladan a otra clínica. No entiendo cual es el motivo, pero te mantengo al tanto".

Tercer audio:"¿Qué hacés, Mati? Escuchame una cosa. Mirá que lo de Diego lo van a estar informando recién mañana. El hecho de que justo Argentina ganó hoy... Recién vino (Guillermo) Coppola. Mirá lo que es el puto destino (sic) que hoy se arregla con Guillermo y pasa lo que pasa. Pero lo van a estar informado recién mañana debido a que fue una decisión de la familia de Maradona. Por el tema de la clasificación de Argentina y para no ahogar la victoria. Acá es un quilombo. Yo tuve que salir a la puerta. Está llegando mucha gente. No sé como lo van a poder contener hasta mañana. pero no digas nada evidentemente. Ni a redacción ni a nadie... Solo comunicalo a gente de mucha confianza. Pero hasta mañana lo de Diego no lo van a avisar".

A partir de estos audios en los que se aseguraba que Maradona había muerto, Clarín habló con Morla, quien mañana regresa a la Argentina. El abogado de Diego viajó antes del partido contra Nigeria a Bielorrusia para ultimar los detalles de la llegada de Maradona como presidente del Dinamo Brest, que se concretará una vez que finalice la Copa del Mundo.

“Acabo de hablar con quienes están en mi estudio jurídico en Buenos Aires y ya les di las instrucciones para que hagan pública la decisión de dar una recompensa de 300 mil pesos a aquella persona que aporte datos certeros y precisos sobre el autor de los audios. En estas cuestiones tecnológicas, se cree que no se puede llegar a la verdad. Pero si hay un incentivo económico muchas veces alguien que sabe como se inició, termina contando todo yayuda a desenmascarar a quien estuvo detrás de semejante atrocidad”, dijo Morla.

“Fue una noche muy dura. Yo estaba en Bielorrusia por temas de contrato y organizando la logística para el traslado de Diego. Pero las hermanas de Maradona escucharon las noticias, no se podían comunicar conmigo ni tampoco con su hermano. Una de ellas sufrió una descompensación y la verdad es que no podemos dejar pasar semejante barbaridad”, agregó el abogado desde Minsk (capital de Bielorrusia). Dalma, hija mayor de Maradona, fue durísima en un tuit: "Que mierda debe ser tu vida para hacer eso. Miserable te queda chico!", le dijo al autor de los audios virales.

“No fueron horas fáciles las posteriores al partido. Desde Argentina llegaban noticias de todo tipo. En Rusia era difícil comunicarse y es por eso que estoy decidido a ir por todo para dar con el responsable de una mentira que dio la vuelta al mundo. Es hora de que estas cosas no queden en la nada. Es el momento como para que el próximo que quiera hacer una maldad como esta lo piense dos veces”, siguió -visiblemente enojado- quien maneja los intereses de Maradona.

“Que un argentino haya “matado” a Maradona es el colmo de todos los colmos. Pero así estamos en nuestra sociedad. No terminamos de sorprendernos. Cuando creemos que vimos todo, aparecen cosas como estas. Diego está en perfectas condiciones, está trabajando, está ocupado en el armado del Dinamo y lo que le ocurrió fue un pico de presión, que es un tema que alguna vez ya le había dado un alerta. Como vive los partidos Diego no es algo que voy a descubrir yo. Así los vivió como jugador y así los vive como hincha. La bandera argentina, para Diego, lo conmueve y ya lo dijo en más de una oportunidad que donde esté Argentina, el estará presente", manifestó el abogado.

Diego hoy estará trabajando en su programa "De la mano del Diez"en la cadena TeleSur. También está en contacto con los dirigentes del club de Bielorrusia y tiene pendiente una reunión con la autoridades de la FIFA. "Los médicos le dijeron que descanse, que no se quede al segundo tiempo del partido de Argentina con Nigeria, pero pedirle eso a Maradona es como pedirle a un hijo que no quiera a su madre. Para Diego la Selección es Doña Tota y nunca la va a dejar sola”, contó Morla.

Pasional y polémico, uno de los más extraordinarios futbolistas de la historia (para muchos, el mejor) es hincha de todo lo que lleve la bandera albiceleste. Maradona, de 57 años, alienta a la Selección de fútbol en el Mundial de Rusia, como lo hizo con el equipo de tenis que ganó la Copa Davis en Zagreb (Croacia) en 2016. O como estuvo al lado de los seleccionados de básquetbol, hockey sobre césped o rugby. "No sé de dónde sacaron que me tuvieron que dar una inyección de adrenalina. Me parece todo muy loco, muy estúpido", dijo apenas llegó a Moscú, esta madrugada, quien a los 57 años coqueteó varias veces con la muerte por su adicción a la cocaína, de la que segura estar alejado desde hace 14 años.

Fuente: Clarín