Indignado. Así se lo vio a Diego Maradona en la conferencia de prensa luego de que Dorados igualara 1-1 ante Venados por la 13ª fecha del Ascenso MX. "Voy a hablar con el presidente. Termine como termine esto quizás deje Dorados", arrancó en su contacto con la prensa.

Es que luego de que a su equipo le igualaran en el minuto 84 y le impidieran consolidarse como tercero en la tabla, al Diego le quedó mucha bronca por una supuesta falta sobre Amaury Escoto (autor del gol) que le habría permitido liquidar el partido.

"Hay un penal muy claro sobre Escoto. ¿Sabés por qué no lo cobra? Porque ustedes (a los periodistas) mañana van a decir que lo cobró porque era el equipo de Maradona. Entonces yo le estoy haciendo un mal a Dorados, y por eso me voy", siguió el Diego, quien de a ratos parecía tener tomada la decisión de dejar el club.

"Voy a hablar con el presidente seriamente. No hay marcha atrás", enfatizó. Y, para evitar suspicacias, aclaró que no tenía ninguna otra oferta de trabajo. "No tengo ningún contrato firmado con nadie. Yo no soy Ranieri, yo soy Diego Armando Maradona y lo juro por mi viejita que está en el cielo, no tengo nada firmado con nadie", cerró el 10.

Y al final, recordando el fallo arbitral que probablemente más lo marcó en toda su carrera, aquel de la final de Italia 90 que le permitió a Alemania salir campeón del mundo, Maradona cerró: "Si Codesal (árbitro mexicano) nos cobró el penal de Brehme y después lo reconoció, el de hoy también tiene que reconocerlo. ¿Pero de qué sirve? Si nosotros hoy estamos en la mierda. Perdón, nada más".