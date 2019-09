Un Lobo más. Diego Maradona ya posó con la camiseta de Gimnasia, junto al presidente del club, Gabriel Pellegrino. Su ciclo empezará ante Racing.

"¡Bienvenido, Welcome, Willkommen, Benvenuto, Ben-vindo, Bienvenue, Dobro pozhalovat, Diego! Cada rincón del Club más hermoso del mundo, te saluda. #MaradonaAzulyBlanco #MaradonaEnGimnasia #Maradona #DiegoMaradona #GELP #Gimnasia #D10s". En la era de las redes sociales, de esta forma Gimnasia decidió ayer a las 17.02 oficializar lo que hasta hacía un par de días parecía una utopía: Diego Maradona dirigiendo al Lobo. A los 58 años, el Pelusa finalmente llegó a un acuerdo con la dirigencia tripera que encabeza su presidente, Gabriel Pellegrino, e irá por un desafío más que importante: salvarlo del descenso, sabiendo que asume con el equipo último en esta tabla y a diez puntos del anterior equipo que divide por tres temporadas.



Hoy al mediodía será presentado oficialmente el Pelusa, quien vuelve a dirigir en el país tras nueve años luego de hacerlo con la selección argentina. Será su tercera experiencia como DT de un equipo nacional, luego de lo vivido en Mandiyú de Corrientes y Racing en la década del "90.



Maradona, como era lógico, ya generó una auténtica revolución en La Plata. Los hinchas de Gimnasia decidieron agolparse en la sede del club para regularizar su situación social e ir averiguando cuando se pondrán a la venta las entradas para lo que será el debut como técnico de Gimnasia: el 15 de setiembre a las 11 horas ante Racing, por la sexta fecha de la Superliga. El epicentro será El Bosque, estadio que Maradona le afirmó a la dirigencia para que hagan de locales, dejando de lado hacerlo en el estadio Único de la Ciudad de las diagonales buscando una mayor recaudación. "Nosotros seremos los leones del Bosque", cuentan que le afirmó el Diez a Pellegrino en el primero de los cara a cara que tuvieron para llegar a un arreglo hasta el final de esta Superliga.



En la negociación que empezó a tomar forma el lunes fueron claves varias personas. Matías Morla, abogado personal de Maradona, Christian Bragarnik, hoy por hoy el representante de futbolistas más poderoso de la Argentina, Pellegrino y el propio coach.



Diego se encontraba en el país haciendo al recuperación de la operación en su rodila derecha. Ese fue un motivo que en algún momento puso en duda la disponibilidad del ex-enganche para dirigir. Un video con el propio Maradona hablando dejaron en claro sus ganas de colocarse el buzo nuevamente y sentir el famoso "olor a pasto".



La llegada de Maradona a Gimnasia provocó un tremendo impacto marketinero. La marca que viste al club, Le Coq Sportif, la misma que lo hizo con la Selección argentina en México "86, ya confirmó que desembolsará una suma extra de dinero por el arribo del 10. La empresa de Low Cost, Flybondi, está ploteando un avión con el rostro de Maradona para trasladar al equipo cuando juegue de visitante. Un plus: teniendo en cuenta las dimensiones del predio de Estancia Chica donde practica el plantel mayor, una empresa de ventas de autos para jugar al golf ya ofreció un par de unidades para que utilice el entrenador. "¿Cuánto cobrará Maradona?", le preguntaron a Pellegrino ayer cuando ya era oficial el arribo del DT. "Fue lo más rápido en que nos pusimos de acuerdo", sostuvo el máximo dirigente quien igualmente decidió no dar números concretos.



El cuerpo técnico de Maradona aún no está conformado de manera íntegra. Si se confirmó que Sebastián Méndez, será su ayudante más cercano y quien estará en el día a día permanente. Otro que tiene grandes chances de acompañarlo es su sobrino, Sergio Daniel López Maradona.



Una cláusula en el contrato le permite al Pelusa no ir a los entrenamientos cuando lo considere por temas de salud. A su vez, el flamante entrenador ya apuntó a completar el cupo que tiene disponible el club por la grave lesión de Lautaro Chávez. Aunque sonó con fuerza y podría haber sido otro golpe de efecto importante, la contratación del ex-volante de Racing y Boca, Ricardo Centurión, ya quedó descartada en la tarde del jueves.



Maradona tiene previsto seguir viviendo en Bella Vista y no en La Plata, aunque la dirigencia le pondrá a disposición una casa con todas las comodidades para cuando él desee quedarse en la ciudad.



Asume el Diez. La revolución ya está en marcha. Veremos a dónde lo lleva al Lobo.





Feliz

"Finalmente, ahora sí es oficial. Estoy muy feliz de ser el nuevo DT de Gimnasia. Quiero agradecerle al presidente Gabriel Pellegrino por esta oportunidad, y decirles a los hinchas que vamos a trabajar con alma y vida por El Lobo. Un abrazo y muchas gracias", posteó Maradona en su Instagram.

REPERCUSIONES

El mundo saluda a Diego en su regreso

Antecedente. Maradona dirigió por última vez a un club argentino en 1995. Fue con Racing, en dupla con Carlos Fren.

La vuelta de Maradona a la dirección técnica en su país derivó en una cataratas de saludos de diferentes clubes y personalidades. Uno de los primeros en hacerlo fue Racing, rival con el que debutará el Diez conduciendo a Gimnasia: "Bienvenido nuevamente al fútbol argentino! Nos vemos el fin de semana que viene!", posteó la Academia en su cuenta de Instagram. El otro gigante de Avellaneda, Independiente, también aplaudió la vuelta del zurdo: "No importa la camiseta. Siempre serás recibido de la mejor manera por el Pueblo Rojo. Te esperamos en el lugar más lindo del mundo. Vos lo conocés bien", fue el mensaje en la cuenta del Diablo con una foto cuando Maradona jugó en la Doble Visera con la camiseta de Newell"s. Uno de los más ingeniosos resultó el de Lanús, que ya jugó ante el Lobo por la Superliga: "Gimnasia: podremos jugar de nuevo el partido de la primera fecha así recibimos en nuestra Fortaleza a Diego, en su Ciudad natal", le escribieron. Tres muestras de cómo Maradona ya es recibido por el planeta fútbol.

Opinión

El Diego es la salvación del Lobo

Walter Cavalli

Maradona es capaz de mover montañas. Pueden ser de interés. O de plata. O de admiración. De lo que sea. Maradona es Maradona y el solo hecho de mencionar su nombre ya despierta algo en todo el mundo.



Gimnasia de La Plata anda mal en la Superliga. Está en la cola en los promedios. A once puntos de Colón, que es el último que se está salvando. Encima, en el torneo que se juega actualmente sólo ha conseguido un empate en cinco partidos.



Entonces, esto de traer a Maradona como técnico es un golpe de efecto. Y de mucho efecto. Tanto que en el club no dan abasto para asociar nueva gente. Los sponsors llueven de todos lados con nuevas propuestas. Hasta están estudiando si venden los derechos de televisión para los entrenamientos.



Por todo eso, hoy por hoy Maradona es la salvación del Lobo. Habrá que esperar cómo lleva el timón el DT. Pero nadie puede negar el golpe sorpresivo que logró la dirigencia del club.