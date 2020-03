Lejos de calmar las aguas, el entrenador de Gimnasia, Diego Armando Maradona, volvió a referirse a la polémica por el recibimiento que tendrá en La Bombonera la próxima fecha y criticó duramente al presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, con un polémico apodo: "Es 'Amear'".

"No es 'Ameal'. Es 'Amear'. Yo no lo conozco de ningún lado. No sé si ordeñaba vacas, si vendía leche... No lo conozco y sale diciendo que no le van a dar una plaqueta a Maradona. ¿Quién te la pidió, hermano? ¿Sabés dónde te la podés meter a la plaqueta?", disparó el Diez en la conferencia de prensa posterior al triunfo del Lobo ante Atlético Tucumán por 1-0.

Así, parece ser que será una semana cargada de polémicas de cara a lo que será el duelo entre el Xeneize y el Tripero por la última fecha de la Superliga, partido en el que desde el club de la Ribera avisaron que le entregarían una plaqueta al ídolo del club y del fútbol argentino.

Fuente: TyC Sports