Áspero. El clásico en el Bosque platense que tuvo la victoria de Estudiantes 1-0 con el tanto de Mateo Retegui en el complemento.



Luego de la goleada el lunes en Rosario ante Newell's, Diego Maradona llegó con su Gimnasia más que entonado al clásico ante Estudiantes buscando cortar una racha de nueve años sin victorias. En el Bosque hubo derby platense con todas las letras y la victoria 1-0 del Pincha por el gol de Mateo Retegui a los 11' del complemento. Es que el propio Pelusa se enfureció en el entretiempo con el delantero de la visita, Gastón Fernández, a quien le 'pidió' que no lo boludee porque creer que estaba cargando a sus dirigidos. El platinado le contestó a Maradona que las cosas "quedaban en la cancha entre los jugadores" a lo que el DT respondió que "cuando vos estabas en los huevos de tu papá, yo estaba en las cámara bol... Entonces no me vengas a for...".



El cruce también tuvo al arquero de Estudiantes, Mariano Andújar, quien intervino para tratar de calmar al entrenador, a quien conoció de su paso por al selección albiceleste en 2010. Maradona, quien luego del encuentro donde su equipo perdió por quinta vez en siete partidos desde que asumió, decidió no hacer declaraciones a la prensa y se fue en su camioneta particular.



Pero el clásico contó con mucha tensión y al final de los 90' el propio cuidapalos arremetió contra el capitán del Lobo, Lucas Licht. "Todos los clásicos terminan mal por él. Sabe bien dónde vivo así que cuando quiera lo espero", afirmó Andújar.

>> Milito, feliz

El entrenador de Estudiantes, Gabriel Milito, reconoció ayer estar "feliz" de ganar el clásico contra Gimnasia. "Estoy muy contento y feliz por ganar el clásico y de visitante, en una cancha complicada", destacó el director técnico en el contacto con la prensa.



"En el primer tiempo tuvimos aproximaciones y en el segundo necesitamos ser más claros y lo logramos. Teníamos que cambiar a un juego directo porque el rival es intenso y no permite jugar con soltura", analizó el DT. El ex Independiente sostuvo que es "bueno aguantar los proyectos a largo plazo en los clubes" aunque aclaró que hay que "consolidar con resultados".