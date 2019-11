¿Se va? Como el presidente que lo llevó al club no se presentará en las elecciones en Gimnasia es probable que Maradona abandone el club.

Diego Maradona "seguramente" dejará de ser el entrenador de Gimnasia de La Plata, según adelantó Rocío Oliva, manager del fútbol femenino del "Lobo" platense y ex pareja del "Diez".



"Diego es así: yo vengo con vos y me voy con vos. Así que seguramente se irá de Gimnasia. El presidente (Gabriel) Pellegrino fue el único que lo llamó para dirigir", adelantó Oliva.



La actual manager del fútbol femenino del club "tripero" confirmó la versión que indicaba que el entrenador dejaría el cargo ante la salida de Pellegrino, quien no se presentará a las próximas elecciones.



Oliva deslizó que Maradona ya fue contactado por dos clubes de la Superliga para seguir dirigiendo. "Uno es el club que lo vio crecer", por Argentinos Juniors ante una eventual salida de Diego Dabove, y en cuanto al otro club interesado dudó si era "Godoy Cruz o Atlético Tucumán".