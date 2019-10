Ya pasaron casi dos días de la primera semifinal de Copa Libertadores entre River y Boca, y la polémica por el uso del VAR, la falta de Mas y la supuesta mano de De La Cruz, está en boca de todos, pero sobretodo de la bronca de los hinchas del "xeneize" que aumentan sus especulaciones sobre un beneficio de la Conmebol a su eterno rival.

Luego de tantas voces entre jugadores, entrenadores y ex glorias de ambos equipos del Superclásico, llegó el turno de la opinión de Diego Maradona, que se resguardó en el predio de Eezieza con Gimnasia de La Plata, pensando en la recuperación del equipo para tratar de salir del descenso.

AEsta vez, el "10" no salió en una entrevista, sino que fue presentado por un audio que le mandó a Daniel Arcucci, que fue publicado en Fox Sports. Diego no sólo tomó postura de la falta, sino que analizó el rendimiento del "Millonario".

"¡No fue penal! Cuántas veces Cascini disputó una pelota en el medio de la cancha con pelota y tobillo. El problema es que los del VAR nunca jugaron al fútbol. Que River fue superior y que es un equipazo al lado de Boca, no lo niego. Pero que fue penal, no", expresó Diego, que agregó: "River le podía haber ganado 5-0 y eso también es cierto. Y felicito a Gallardo porque tiene un equipazo, pero repito el penal no fue".