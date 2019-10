Contundente. Gimnasia tuvo su mejor partido en esta Superliga y vapuleó 4-0 a un Newell"s que desperdició la chance de llegar a la punta del campeonato. Ahora se le viene el clásico ante Estudiantes.

Impactante lo que generó Diego Maradona anoche en el Coloso "Marcelo Bielsa". El DT de Gimnasia fue ovacionado por la gente de Newell"s, que lo recibió como un héroe. Y no sólo eso: antes del arranque del partido, Diego agarró un micrófono y habló para todo el estadio, que no paró de aplaudirlo luego de cada frase. Nunca antes visto. "Estuve hablando con la gente de Newell"s, algún día nos veremos. Yo no hablo por hablar. No quiero poner calientes a los de en frente. Yo soy leproso y a mí no me compra nadie. Gracias por venir, gracias por el recibimiento, gracias por esto. Gracias por este amor. Mañana (por hoy) cumplo años y lo voy a compartir con ustedes. A todos ustedes los voy a tener grabados en mi memoria. Y a lo mejor algún día vuelvo a esta cancha", expresó Maradona, a quien se lo vio verdaderamente conmovido y que observó el partido desde un "trono" especialmente ubicado en el banco de suplentes.



Gimnasia goleó como visitante a Newell"s por 4-0 y consiguió una victoria clave en su lucha por no descender, mientras que la Lepra desperdició la chance de llegar a la punta.



El dueño de casa había comenzado mejor y llevaba la iniciativa del encuentro sin pasar sobresaltos, hasta que a los 39 minutos apareció Leandro Contín para abrir el marcador. A los cuatro del complemento, cuando todavía no se habían terminado de acomodar, el Tripero estiró la diferencia. El autor de la conquista fue Maximiliano Caire, quien apareció por sorpresa en ataque y aprovechó el desconcierto defensivo rival. El segundo gol fue casi un golpe de nocaut para el local, que quedó totalmente desorientado y para colmo un minuto más tarde recibió el tercero. Todo nació de una arremetida individual de Contín, la atajada de Aguerre para ahogarle el grito y el cabezazo de Horacio Tijanovich para asegurar. La frutilla del postre para Gimnasia la puso Matías García, a los 10, con un gol olímpico.

Conmovido. Diego Maradona habló ante la multitud en el Marcelo Bielsa y no pudo evitar una inmensa emoción.

EN LA PLATA

Estudiantes no perdonó

Estudiantes de La Plata derrotó 3 a 0 a Rosario Central, que cayó a la zona de descenso, en la continuidad de la undécima fecha de la Superliga. El colombiano Edwar López (24m.Pt), Facundo Mura (5m.St) y Matías Pellegrini (38m.St) marcaron los goles del partido jugado en el estadio Ciudad de La Plata y arbitrado por Patricio Loustau. Ganó bien el equipo de Gabriel Milito, por claridad y contundencia, porque fue efectivo y porque en un par de minutos de zozobra en el complemento apareció Mariano Andújar con tres atajadas determinantes. Estudiantes fue un poco más en el primer tiempo, buscó mejor y tuvo la iniciativa, ante un conjunto rosarino que intentó en algún contragolpe pero que nunca llegó con peligro al arco contrario. Un momento complejo para Diego Cocca que no encuentra respuestas en un Central que necesita puntos para salir de la zona roja.

EN MENDOZA

Godoy Cruz, por el Morro

Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza superó a Aldosivi de Mar del Plata por 3 a 2 como local, en el partido que abrió la undécima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF). Los goles del conjunto mendocino fueron de Santiago García (9m. PT y 32m. ST), quien regresó tras cinco fechas por un desgarro en el recto anterior del cuádriceps derecho, y Tomás Badaloni (25m. ST), al tiempo que en el marplatense marcaron Emanuel Iñíguez (11m. PT) y Gonzalo Verón (21m. PT). Con este resultado, Godoy Cruz (6 puntos) cortó una racha de seis caídas consecutivas y el "Tiburón" marplatense (8), cerca del fondo de la tabla posiciones, pero aún fuera de la zona de descenso de la Superliga.



En la próxima fecha, Godoy Cruz visitará el sábado a Rosario Central y Aldosivi recibirá en Mar del Plata el mismo día a River Plate.