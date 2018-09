A la cancha. Diego Maradona, de 57 años, tendrá su nueva oportunidad como entrenador.

Diego Maradona vuelve a la dirección técnica: Dorados de Sinaloa oficializó su contratación como nuevo entrenador del equipo, que milita en la Segunda División del fútbol mexicano (suma apenas tres puntos en seis encuentros). Las negociaciones fueron vertiginosas: el miércoles le informaron del interés y comenzaron las conversaciones y ayer, luego de varias reuniones en las que participó Matías Morla, su apoderado, la institución de Culiacán comunicó la contratación del astro en sus redes sociales. De esta manera, quedó descartada su llegada al club de Bielorrusia Dinamo Brest por distintos motivos (ver recuadro). "¡Bienvenido Diego al Gran Pez! #HazlaDePez HazlaDediez", fue el mensaje que subió Dorados en su cuenta de Twitter, acompañando un gif en el que empleó una imagen de Maradona en su etapa de entrenador de la Selección argentina. El Diez firmará su vínculo hoy en Buenos Aires y viajará mañana para ponerse al frente del grupo. "Considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos, Diego se caracterizó en su etapa de jugador por liderar equipos de garra y de lucha para llevarlos a conseguir éxitos que pocos creían que se podían alcanzar", lo recibió Dorados en un comunicado.



Dorados pertenece al grupo empresario Caliente, el mismo dueño del Tijuana. Armó un plantel para ascender a la Liga, pero el comienzo del certamen no fue auspicioso. El objetivo, ya se lo remarcaron al entorno de Maradona, es el ascenso.

Conocidos

Varios argentinos

El plantel de Dorados está integrado por varios argentinos como Gaspar Servio, Jorge Córdoba, Javier Báez, Luis Jeréz Silva y Facundo Juárez.

Su portazo

Maradona decidió no seguir con su proyecto en Bielorrusia y hubo varios motivos para tal decisión. Como presidente había sugerido algunos movimientos en Dínamo que no fueron aceptados. Había solicitado la inclusión de un profesional de confianza que había trabajado con él en Mandiyú, en el cuerpo médico del plantel y no fue concedido. A su vez, había sugerido algunos nombres como refuerzos para el equipo: la dirigencia le había aprobado la incorporación del arquero Cristian Campestrini, pero no le validó la negociación con Fernando Belluschi (San Lorenzo) o Maximiliano Rodríguez (Peñarol). Maradona acordó su vínculo con Bielorrusia con intenciones de trabajar, no sólo de prestar su imagen. Y allí hubo una diferencia de criterio.