Postulación. Diego sabe que con la Selección no puede resistirse y largó su candidatura aunque no lo nombre nadie.

Tras varios días de silencio mediático, Maradona apareció para manifestar su malestar por no aparecer en ninguna de las listas de posibles candidatos para dirigir a la Selección. Hace unos días había cuestionado a Claudio Tapia y a los dirigentes. Y ahora se descargó contra el periodismo. "Acá, en casa, recuperándome de dos operaciones que tuve con mi dentista, el Dr. Braverman, para poder empezar a ver jugadores para mi equipo, el Dinamo Brest", arrancó Diego su carta en Instagram. "La verdad es que el mercado se disparó y yo no puedo jugar con la plata de los dirigentes, y mucho menos con este dolor en la boca. Así que quiero recuperarme y ponerme 10 puntos. Por esto es que no estoy yendo a los programas de TV". Y, de pronto, el DT que dirigió en Sudáfrica 2010 arrancó su queja: "Con respecto a la Selección Argentina, quiero decir que me jode que algunos periodistas no me incluyan entre los posibles técnicos... Y lamento que tampoco me tengan en cuenta algunos diarios argentinos, que sí hablan de otros ex técnicos de la selección, pero no de mí. Pero bueno, éste es el periodismo deportivo que tenemos los argentinos". Maradona no habló del interinato de Scaloni, con la compañía de Aimar, para dirigir a la Selección en los próximos amistosos. Pero sí dejó en claro sus ganas de volver cuando sea: "De todas maneras yo tengo un contrato de 3 años. Aunque yo por la selección doy la vida".