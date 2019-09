Lamento. Diego Armando Maradona no lo puede creer. Apenas su equipo logró el empate llegó el segundo gol de Racing. El ídolo dijo que hay que seguir trabajando para poder mejorar el juego y la imagen.

Diego Armando Maradona debutó ayer como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata con una derrota ante el vigente campeón, Racing Club, por 2-1 en el Bosque platense que se vistió de fiesta para recibir al ídolo pero sufrió por la quinta caída consecutiva en las seis fechas jugadas en la temporada.



Gimnasia sufrió la quinta caída y con apenas un punto se mantiene en la última posición de la Superliga aunque salió del fondo de los promedios del descenso por la derrota de Central Córdoba de Santiago del Estero.



Racing, en tanto, consiguió su segunda victoria y con nueve puntos ya se acerca a los primeros diez puestos luego de un arranque complicado.



El equipo de Maradona fue voluntarioso pero recibió los dos goles en los mejores momentos del equipo en el mediodía del Bosque platense.



El gol del "Pulpo" González llegó cuando el dueño de casa había generado las dos mejores situaciones de riesgo con un tiro libre del paraguayo Víctor Ayala y un cabezazo de Leonardo Morales, ambas con buenas intervenciones del arquero Gabriel Arias.



Pero en la primera de peligro para Racing falló el Arias de Gimnasia que no pudo contener el cabezazo de González que no parecía complicado luego de un tiro de esquina desde la izquierda.



El equipo del "Diez", que estuvo muy activo en las indicaciones y en los reclamos, alcanzó el empate en el inicio del segundo tiempo luego de una buena jugada por derecha que terminó con un preciso cabezazo de Matías García, el "10" del Lobo, que desató un furioso festejo.



La alegría de Maradona y del pueblo "tripero" fue efímera porque después de sacar del medio Racing elaboró una estupenda maniobra colectiva encabezada por David Barbona que finalizó con la arremetida de Matías Zaracho adentro del área chica tras el rebote que había generado el remate del ex Atlético Tucumán.



Maradona ya había advertido que no era un "mago" y este partido confirmó que tendrá que trabajar en un equipo carente de juego y por momentos víctima de sus propios errores.



A Racing le alcanzó con ser ordenado y preciso a la hora de dar los golpes para noquear a su rival pero no le sobró nada, tuvo como figura a su arquero Arias e incluso terminó el partido con una línea de cinco defensores, cuatro volantes y con Cvitanich como único delantero.



Incluso, la Academia tuvo varias chances que desaprovechó y en la última casi se lo empata el local.

Diego lamentó los goles "sucios" de Racing

Diego Armando Maradona lamentó ayer los goles "sucios" que convirtió Racing en victoria por 2-1 que amargó su debut en Gimnasia, pero remarcó que aunque le duele en "el alma" esta derrota no significa "un paso atrás".



En su primera impresión tras su debut, Maradona consideró que Racing mostró un fútbol "práctico" que no comulga con sus ideas y lamentó los goles "sucios" del equipo dirigido por Coudet, quien también recibió un "palito" del "Diez".



"Puede no gustarme el fútbol de Racing, pero fue práctico. Nos ganaron con dos goles sucios", declaró el astro apenas terminado el juego.



Diego lamentó que los tantos conseguidos por el rival hayan derivado de un claro error del arquero Alexis Martín Arias tras un cabezazo de Diego González en el primer tiempo y con un rebote que favoreció Matías Zaracho para el segundo, dos minutos después de conseguido el empate en el segundo tiempo.



"A mi equipo lo vi bien, hay que seguir trabajando. ¿Qué fue lo que más me gustó? Haberle podido hacer a Racing un gol limpio", agregó.



Ya en la conferencia de prensa que se realizó en una carpa montada especialmente por la presencia de Maradona, el entrenador remarcó que "hay que seguir trabajando. Lo pudimos haber empatado sobre el final. Racing hizo goles sucios pero ganó y no hay que llorar. No es un paso atrás", manifestó Maradona, quien estuvo muy activo en su regreso al fútbol argentino. "No lo vi tan mal a Abal. El "Chacho" parecía que estaba en un teatro de revista. Bailaba, agitaba los brazos y se peleaba con los árbitros. Así y todo se llevó tres puntos de oro", dijo.