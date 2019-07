Doloroso. Maradona se desplazaba con ayuda de una muleta y sufría dolores muy intensos. Una vez que se recupere de esta cirugía se operará la otra rodilla.

Diego grabó un video y dijo: "Volví a caminar como cuando tenía 15 años".

Diego Maradona volvió a caminar ayer luego de la operación en la rodilla derecha y registró ese momento en un video a través de su cuenta oficial de Instagram y Facebook. "Hoy volví a caminar como cuando tenía 15 años! Muchas gracias a mi cirujano, el Dr. Eyharchet, y a todos los que me cuidan en la Clínica Olivos", expresó Maradona.



En el video, Diego lució una bata durante su caminata, descalzo, en el pasillo de la clínica, acompañado de los médicos, con una férula en la rodilla derecha.



El ex capitán del seleccionado argentino campeón del mundo en 1986 fue operado el pasado 24 de julio por una genu valgo artrósico, según confirmó su abogado y amigo, Matías Morla.



Maradona, de 58 años, afrontará el inicio de su recuperación en la clínica y hoy o mañanao lo hará de forma ambulatoria. En el futuro, Diego también tendrá que realizar el mismo procedimiento en la rodilla izquierda. Además, también tiene pendiente una operación en el hombro, por una vieja lesión que arrastra desde su paso por Dubai.



"Si el posoperatorio es bueno y con las recomendaciones médicas, si no hay ninguna infección, que es el principal riesgo, dentro de entre 30 y 60 días debería estar caminando de manera normal", agregó Diego Eyharchet, de acuerdo al diario Infobae.



Acompañado por sus hermanas y Matías Morla, el "Diez" comenzó su recuperación con un objetivo: "Volver a trabajar". Su apoderado ya evalúa las distintas opciones que van desde una selección (algunas versiones lo vinculan a Bolivia, de cara a las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022) hasta algunos equipos de Estados Unidos (Inter Miami FC realizó sondeos) y Chile (lo mismo sucedió con Unión La Calera, con vínculos con el empresario Christian Bragarnik).



El proyecto que encare, lo hará con su rodilla nueva que, según sus propias palabras, lo rejuveneció pues llevaba años soportando grandes dolores y ahora podrá comenzar una nueva etapa de su vida.

Qué le hicieron

De acuerdo al testimonio del cirujano Diego Eyharchet, a Maradona le reemplazaron la rodilla derecha producto de una patología llamada genu valgo artrósico. Esto es un deseje de la pierna que le trajo serios problemas para caminar y muchos dolores. Según el profesional, una persona normal tiene un deseje de rodilla de unos 5 grados y en el caso de Diego era de 20. Ese deseje hacía que su cuerpo solo se predispusiera para caerse hacia un lado y así el peso de su cuerpo no solo le trajo problemas en la derecha, sino que también rompió la rodilla izquierda.