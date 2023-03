El histórico boxeador argentino Sergio Maravilla Martínez volvió a subirse a un ring con una victoria frente al colombiano John Teherán, en el plato fuerte de una velada que se desarrolló en el mítico Luna Park.

El combate, que estuvo enmarcado en el evento de Disney para presentar la serie sobre Oscar Bonavena llamada "Ringo. Gloria y Muerte", apenas duró un round y así Maravilla Martínez logró otro categórico triunfo en busca de su sueño: volver a competir por el título del mundo.

El argentino, de 48 años, se encuentra en la segunda posición del ranking de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que tiene como campeón regular al cubano Erislandy Lara y el supercampeón es el kazajo Guennadi Golovkin.

Martínez, con un récord profesional de 57 triunfos (32 antes del límite), tres caídas y dos peleas sin decisión, se presentó por primera vez en el mítico recinto porteño, acompañado por la presencia de otros campeones como Juan Martín Latigo Coggi, Marcos Chino Maidana y Marcela La Tigresa Acuña, entre otros.

Cuando promediaba el primer asalto, Maravilla Martínez lo conectó a Teherán y el colombiano nunca se pudo recuperar: al suelo y rápido cierre de la pelea en el Luna Park.

�� ¡SE ACABÓ! Sergio "Maravilla" Martínez noqueó al colombiano Teherán en tan solo un minuto y 27 segundos. ¡UN MONSTRUO!



�� #ESPNKnockOut #StarPlusLA pic.twitter.com/C5ampcSokJ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 22, 2023

"Les agradezco a todos por haber venido, gracias infinitamente por haber recogido este calor. ¡Estoy muy potente! Les digo una cosa: que no te hagan creer que 48 años es mucho. No terminé, hasta el título mundial no paro", aseguró Maravilla después de la pelea.

El excampeón mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) volvió a pelear en el país a casi 10 años de su última actuación, una recordada noche en el estadio de Vélez Sarsfield, en pleno apogeo, cuando venció por puntos al británico Martin Murray por esa corona.

"La chance mundialista va a llegar en algún momento. Sé que va a ser así, por una cuestión de decantación, por inercia, por posición, por efectividad en mi carrera, por historia, por récord. Hay muchas razones. Estoy ahí de un título del mundo", afirmó Martínez.

Fuente: TyC Sports