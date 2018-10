El regreso de Sergio "Maravilla" Martínez a los rings de manera profesional quedó en un limbo luego de la marcha atrás que dio Julio César Chávez Jr., quien en las últimas horas encaminó un combate con su compatriota Alfredo Angulo.

El argentino, furioso ante la determinación de Chávez Jr., decidió utilizar su cuenta en las redes sociales para enviarle un contundente mensaje: "Tú me desafiaste, tú me hablaste diciendo que me dejarías lisiado, tú me pediste 168 libras, tú subes videos vergonzosos haciendo payasadas. Qué vergüenza sentirás al mirarte al espejo… Qué vergüenza".

El combate surgió como una chicana en redes sociales que tomó impulso inesperadamente y llegó a tener como fecha el 17 de noviembre en Estados Unidos. Sin embargo, en las últimas horas, Chávez habría decidido dar marcha atrás a la histórica revancha para presentarse el 1° de diciembre contra el "Perro" Angulo en la preliminar de Tyson Fury vs. Deontay Wilder.

"Aunque entiendo que me evites. Te quité tu invicto y te di la paliza de tu vida. Después del 15/09/2012, no has ganado nunca más. Arruiné tu carrera. Retírate, Jr. Me avergüenza que digas que eres boxeador", sentenció el quilmeño de 43 años que desde junio del 2014 no se sube oficialmente a un cuadrilátero.

Si bien todavía no hay confirmaciones oficiales, todo parece indicar que Chávez pelará con Angulo en Los Angeles y dejaría colgado al peleador argentino que ostenta un récord de 51 triunfos, 3 derrotas y 2 empates.