Cada vez falta menos para la Copa del Mundo y Jorge Sampaoli intenta ultimar detalles. A 62 días para el inicio de la competencia, hoy se reunirá con Enzo Pérez y Franco Armani, dos futbolistas que están bajo su órbita.

Esta decisión le generó malestar a Marcelo Gallardo, quien considera que no se enteró de la manera más adecuada. "Me sorprende, porque me enteré primero por los jugadores y luego por los medios de las entrevistas. A nosotros no nos notificaron nada oficialmente", esbozó.

"Hoy es viernes y estamos a dos días del partido y los jugadores están centrados, eso me sorprende", agregó el Muñeco en conferencia de prensa. Aunque luego aclaró: "No puedo pedir que actúen como yo actuaría. Lo dije porque me sorprendió, más que enojo".

Por otra parte, no quiso dar su opinión sobre si estos dos futbolistas deben decir presente en Rusia: "Yo tengo que pensar en lo mío, no quiero ser uno más de los 40 millones que pide o saca jugadores".

En lo que respecta a lo estrictamente futbolístico, Gallardo no confirmó el equipo para el duelo del próximo domingo, en el Monumental, ante Rosario Central. "Puede salir un partido interesante", auguró.