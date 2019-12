Marcelo Gallardo, el entrenador de River Plate, dio algunas señales de lo que podría hacer después de diciembre, luego de responder una pregunta sobre si cuando asumió había pensado en conquistar tantas cosas.



"Lo que hemos hecho hasta acá ha sido muy bueno. Tampoco quiero decir algo que pueda generar confusión o algo por el estilo. Lo que hemos hecho hasta acá ha sido muy bueno. En estos cinco años y medio, si alguien me decía que iba estar en este lugar, con todo lo que se logró mentiría. Uno no imaginaba que iba a pasar algo tan histórico como se va a revivir el 9 de diciembre. Acá seguimos, acá estamos, con la intención de ir por más y estando para competir".



El DT se mostró enfocado en la importancia que tiene el mano a mano con San Lorenzo aunque su equipo esté a sólo unos días de celebrar el aniversario del título conseguido ante Boca en Madrid y de disputar la final de la Copa Argentina. "Los jugadores lo entienden así. El partido del domingo es un encuentro clásico, que te predispone de una forma especial. Sabemos que va a ser difícil, que va a ser un equipo duro. Vamos a tener que ser claros, sin distraernos por lo que va a ser el festejo posterior. Si logramos el triunfo, vamos a terminar ahí arriba. No digo punteros, porque dependeremos de los resultados, pero expectantes con un partido menos".



Fuente: Olé Digital.