El Secretario General de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, afirmó ayer por la tarde que si los clubes no cancelan la deuda que mantienen con los planteles, será ‘inviable’ que comiencen los campeonatos de las distintas divisiones del fútbol argentino.



“Si no aparece la plata, será inviable que comience la actividad”, aseguró Marchi al retirarse de una reunión en la que participaron dirigentes de algunos clubes y representantes del Ministerio de Trabajo.



Posteriormente, el representante de los futbolistas agregó que ‘hay clubes que tienen una abultada deuda salarial. Nosotros expusimos claramente la deuda de cada categoría y los clubes más endeudados. Trajimos toda la documentación’.



Cuando se le preguntó si esta situación perjudicaría la continuidad de las pretemporadas que ya comenzaron a realizarse, Marchi señaló que eso dependerá de un acuerdo al que lleguen futbolistas y dirigentes.



“Lo de la pretemporada es una situación atípica, son situaciones dispares, y queda librado a la necesidad de cada club. Nosotros estamos hablando de la competencia oficial”, puntualizó y agregó que ‘la realidad es que el fútbol argentino volvió a generar una abultada deuda en apenas tres meses.



Si no hay visibilidad de lo que se va a cobrar en los próximos meses, es muy difícil seguir’.

En tanto, el titular del Comité de Regularización de AFA Armando Pérez recibirá el alta médica hoy tras estar varios días internado por problemas de salud.