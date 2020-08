Marco Ruben le puso fin a la incertidumbre y anunció este sábado que no jugará profesionalmente al fútbol en lo que resta de 2020, por lo que no renovará con Rosario Central. Además, mediante un comunicado, aclaró que "el tiempo y las circunstancias dirán si esta pausa es definitiva o no".

El delantero de 33 años retornó en enero luego de un año a préstamo en Athletico Paranaense, completó ocho partidos con la camiseta del Canalla y gritó cinco goles. Tras el vencimiento de su vínculo en junio, durante la pandemia de coronavirus, optó por frenar su trayectoria.

"Esta es una decisión personal, familiar y de vida, donde la situación del fútbol post pandemia tiene un gran peso en ella", escribió el goleador, con pasado en River, Villarreal, Recreativo de Huelva, Evian, Dinamo de Kiev y Tigres de Monterrey.

Finalmente, Ruben agregó un emotivo mensaje para los hinchas de Central. "No vivo esto como una despedida, pero siento oportuno agradecer por estos años recorridos juntos, que sin duda fueron los más importantes de mi vida como futbolista".

Fuente: TyC Sports