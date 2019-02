Con selfie. Los siete refuerzos en la presentación.

Iván Marcone, volante de Boca Juniors, aseguró que el entrenador Gustavo Alfaro es "un gran convencedor" y expresó su optimismo para que el equipo encuentre su mejor nivel a la brevedad en la Superliga. "Alfaro es un gran convencedor y le llega al jugador. Hoy no tenemos un estilo de juego definido y tenemos la obligación de ganar, lo cual lo hace complicado, pero con estas últimas victorias trabajamos de otra manera, En dos o tres partidos se verá otro Boca", indicó.



El mediocampista es uno de los siete futbolistas que fueron presentados ayer en La Bombonera como los refuerzos de Boca para la actual temporada, junto con el arquero Marcos Díaz; los defensores Lisandro López, Kevin Mac Allister, el paraguayo Junior Alonso y Gastón Ávila; y el volante colombiano Jorman Campuzano. "Alfaro nos pide que no seamos un equipo largo, tanto en el medio como en la defensa", señaló Marcone ex Arsenal de Sarandí.



Boca jugará el próximo domingo ante Belgrano por la fecha 18va de la Superliga.