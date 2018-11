De lujo. Fue la visita de Marquitos Di Palma al trazado sanjuanino. "Hay autódromos que sufrieron cambios tres o cuatro veces, no hay que alarmarse", contó el ahora diputado provincial.

Con el humor que lo caracteriza, Marcos Di Palma llegó a San Juan para ser parte de la gran fiesta que se vivió en El Villicum. El ex piloto tenía planeado un viaje familiar pero contó que lo postergó para no perderse la cita albardonera: "Mi familia me tuvo que perdonar, pero no le podía decir que no a la invitación de un amigo como lo considero al gobernador Sergio Uñac", contó Marquitos mientras una veintena de fanáticos lo seguían para las fotos.

"No me arrepiento, esto es una gran fiesta. El autódromo es una obra espectacular más allá de algunos problemitas que se han tenido en el asfalto, pero no es cuestión de alarmarse, es normal que pase ese tipo de cosas cuando se trata de una mega obra nueva. Son cosas que se pueden solucionar y eso es lo importante, tener un autódromo en el país de esta magnitud es un gran avance para el automovilismo argentino", aseguró el arrecifeño integrante del clan Di Palma.

El ahora diputado provincial no se cansó de recibir el cariño del público sanjuanino en zona de boxes, y a eso también se refirió: "Siempre es lindo saber que uno sigue siendo reconocido por la gente por más que pasen los años", aseguró.