Marcos Díaz habló en conferencia de prensa tras ser presentado como nuevo refuerzo de Boca, se mostró feliz por su llegada al Xeneize y le agradeció a los que hicieron posible el pase.

"Contento por la oportunidad que se me está dando. No es un sueño pero si es un paso muy importante en mi carrera, en mi vida. Agradecido al presidente a la comisión directiva y al técnico que hicieron fuerza para que yo hoy este acá. Estoy disfrutando esta oportunidad que se me está dando. mucho esfuerzo no tuve que hacer, tenia el pase en mi poder, era más que nada sentarme a negociar", dijo el arquero.

Además, contó cómo fue que tomó la decisión: "No hace falta convencer, sabemos que lo que Boca a nivel mundial, la exigencia que te da en el día a día y a eso uno a lo ayuda a crecer. Cuando tuve la oportunidad, no se dudó. Fue una decisión rápida".

Por otra parte, reveló cuál será la receta para tener un paso exitoso por Boca: "El trabajo es la clave para triunfar en Boca. Acá no hay secreto. sabemos lo que es Boca nivel mundial y la exigencia que tiene. Una exigencia es ganar siempre, es la mentalidad que tiene el equipo. Estamos trabajando para pelear en todos los frentes".

Por su parte, Iván Marcone se realizó la revisión médica y luego firmará el contrato para ya incorporarse a los entrenamientos de Boca. "Mi deseo era estar acá", manifestó.

El futbolista afirmó que sintió que esta era la oportunidad ideal para progresar en su carrera. "Es un desafío muy lindo que tengo la posibilidad de afrontar", comentó Marcone.

#TNTSports | En #TNTDataSports repasamos las declaraciones de Iván Marcone a la salida de la revisión médica: "Mi deseo era estar en Boca" pic.twitter.com/Dn8IUAVbdz — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 14 de enero de 2019

Además le preguntaron por la posibilidad de volver a integrar un plantel de la Selección Argentina. "Para ir a la Selección, primero me tengo que ganar mi lugar en Boca", respondió el mediocampista.

Por último, Junior Alonso expresó que "el objetivo del plantel es pelear y ganar todo lo que se proponga, no solo la Copa Libertadores", afirmó el paraguayo, que llegó al club xeneize para ocupar un puesto en el centro de la línea de fondo o como lateral por la izquierda.

Además mencionó que él le puede aportar al equipo ayuda en la marca, un buen juego aéreo, y una buena salida con el balón para mantener la posición de la pelota. "Ningún jugador trabaja para ser suplente. Yo tengo la mentalidad puesta en poder jugar y ayudar al equipo", confirmó Alonso.