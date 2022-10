Luego de ser reemplazado entre lágrimas por la torsión de su rodilla derecha en el partido con Sarmiento en Junín, Marcos Rojo pasó esta mañana por la clínica del doctor Batista, se sometió a estudios y los mismos confirmaron el peor de los panoramas: sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y es una baja sensible para Boca.

Marcos Rojo confirmó su lesión en Boca

Luego de la resonancia magnética, el capitán dialogó con la prensa en la puerta de la clínica y confirmó el grado de la lesión: "Acabo de terminar los estudios. El doctor Batista me vio. Por desgracia se me rompió el cruzado. Ahora a pensar en adelante. El lunes me van a operar y ahora tengo que pensar en la recuperación y en mis compañeros".

Además, dio los plazos de recuperación: "Serán siete u ocho meses de recuperación. Voy a tratarlo con calmar, tratar de recuperarme bien para volver bien. Ya me pasó la vez pasada con el Mundial, que me apuré y me costó mucho después con las lesiones. Queremos que se recupere bien la pierna".

También dejó en claro que ya sabía que se había roto los ligamentos cuando se le dobló la rodilla en Junín: "Ya había pasado esta lesión. Fue muy parecido. La sensación, lo que sentí en el momento cuando me caí. Por eso después del partido yo ya lo dije. Ya me había hecho la idea. Creo que al jugador de Sarmiento le queda la pelota atrás y yo en un momento quiero girar para quedar de frente al arco. La cancha estaba bastante seca y se me clavó el pie".

Por último, Rojo agradeció las muestras de apoyo en este momento difícil: "El cariño que me demostraron ayer mis compañeros desde el primer momento fue muy lindo. Eso me deja tranquilo y me da fuerzas para afrontar esto. Con ellos cerca me da ganas de salir adelante". Y cerró, ilusionado con ser campeón: "Estamos muy bien, unidos, con ganas. Tenemos todo por delante y ayer el grupo dio una muestra de carácter muy grande. Quedan uno o dos pasos más y esperemos que se nos den las cosas".