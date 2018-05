Firme. Se mantuvo Maribel en el numeroso pelotón de las chicas. La sanjuanina dejó todo pero no alcanzó.

Su ilusión de colgarse una medalla en el Panamericano que se disputó en su tierra y ante su gente se desvaneció ayer al mediodía con el triunfo de Sierra y Baró. Maribel Aguirre hoy por hoy es la única ciclista sanjuanina que está un paso adelante del resto. La ciclista local dejó todo con la Albiceleste pero no pudo con el poderío de las cubanas que se adueñaron del podio completo en Elite y también ganaron la Sub-23 con Baró. La sanjuanina, la única promesa local entre las Damas, se mostró dolida al final de la prueba por no poder conseguir una medalla y analizó la competencia disputada en la Avenida de Circunvalación, en la que terminó 13ra. "Fue una carrera con un nivel impresionante, intentamos armar la fuga pero los equipos cubanos y colombianos no dejaron hacer nada. Se anduvo muy fuerte desde el principio por eso fue imposible lograr el corte. Al final se definió con embalaje masivo y nosotras todavía no tenemos un equipo fuerte para armar un sprint, por eso nos tuvimos que armar solas y así todo se hace difícil. Pero son experiencias que te sirven para más adelante", analizó Maribel sobre la competencia.



La ciclista rawsina agradeció el apoyo de los sanjuaninos y en ese momento se emocionó por no haber podido cumplir con el objetivo de colgarse una medalla: "Me voy conforme porque estar en un Panamericano es un orgullo pero me hubiese gustado regalarle algo a la gente, se dejó todo y eso es lo único que me deja tranquila. Es el primer paso de un largo camino porque es mi primer Panamericano junto con las Elite y hoy yo era una de las ciclistas de menor edad, eso me hace ilusionar con que más adelante se pueden hacer grandes cosas, hay que seguir trabajando y seguir con esa misma ilusión".