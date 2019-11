Por todo. Maribel con apenas 20 años ya tocó techo en el ciclismo argentino y ahora irá por más. En el ciclismo europeo buscará que el Belori sea su vidriera para dar un salto mayor. Trasladará todo su talento al Viejo Continente.



No hace falta dar demasiados detalles para conocer la fructífera carrera que ya realizó Maribel Aguirre con apenas 20 años. La multicampeona ciclista sanjuanina irá por más y en abril próximo se sumará al Belori Women"s Team, el equipo español de segunda categoría que tendrá en sus filas a la rawsina en el 2020.

El llamado llegó en el momento justo para Maribel quien hace tiempo que venía buscando dar el salto. "Hace tiempo que venía buscando esto y gracias a Dios se dio la oportunidad, es un equipo de segunda categoría pero el nivel es altísimo. Voy aprovechar la experiencia al máximo", comentó. La ciclista, hoy por hoy la máxima representante local en la disciplina, venía buscando otra motivación, de lo contrario iba a dejar al ciclismo en segundo plano e iba a focalizarse de lleno en los estudios, pero ahora con el llamado del Belori todo cambió y la ilusión por triunfar en el deporte que ama volvió a encenderse: "Llegó en un momento justo porque si bien gané muchas cosas (a nivel nacional fue campeona de todas las especialidades a excepción de la contrarreloj), en Argentina el ciclismo femenino no es tan fuerte como el masculino y sé que no voy a llegar más lejos de esto. Si no me salía nada me iba a estancar un poco, iba a seguir corriendo pero ya no con tanto entusiasmo porque la vida pasa", expresó.

El contacto con el equipo se dio gracias a la ciclista uruguaya Fabiana Granizal en el Tour de Uruguay de este año. Ella fue quien recomendó a la sanjuanina y en agosto fue Héctor Roldán, el manager el equipo español quien la contactó para hacerle la propuesta y hace una semana llegó el acuerdo. Lógicamente por el tema de la visa de residencia, la contratación se hará al menos por tres meses con chances -según el rendimiento que consiga en Europa- de contratarla por una temporada completa. El equipo que tiene base en Tafalla, municipio de la Comunidad Navarra (a 35 kms de Pamplona) le brindará alojamiento y toda la logística necesaria, pero Aguirre deberá hacerse cargo de los vuelos. Maribel competirá en el Argentino de ruta y al término viajará a España para correr la parte fuerte de la temporada. El equipo ya le envió el calendario y es casi un hecho que la rawsina debutará el 2 de mayo por la Copa España.

Sabe que en Europa se encontrará con un nivel totalmente diferente al que ella está acostumbrada y para eso ya se encuentra trabajando. "Con Gustavo Milla (su preparador físico) ya estamos haciendo una preparación especial, tengo que bajar cinco kilos y seguramente después tendré que seguir bajando porque en el ciclismo europeo se sufre mucho. Si bien las carreras terminan en llano, se atraviesan muchos puertos y el ritmo no baja de los 100 km/h cuando acá no superamos los 50. Pero de eso se trata: de aprender, de buscar experiencia y que el próximo acuerdo, en vez de tres meses sea por una temporada completa", se ilusionó.

La preocupación que dejó de ser

"Lo único que me frenaba era el tema de conseguir los pasajes pero seguramente se resolverá", comentó Maribel. Es que el equipo le brindará todo pero por su cuenta correrán los gastos del traslado desde San Juan al Viejo Continente. La rawsina contó que pensaba en realizar una carrera a beneficio, pero anoche Jorge Chica, secretario de Deportes comentó que ellos la ayudarán: "Maribel es una deportista de Alto Rendimiento y lógico que la ayudaremos. Es un orgullo enorme que ella siga creciendo", comentó Chica.

Shimano apoya

Todavía siendo parte del Shimano Ladies Power, la sanjuanina le brindó puros agradecimientos a su equipo. "El Shimano tomó mi decisión de irme como algo bueno, porque el equipo hace dos años dejó de ser continental, me brindó lo mejor y lo seguiré representando", comentó.