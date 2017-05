En la continuidad de la séptima fecha del Oficial 2017 de Primera División de la Liga Sanjuanina de Fútbol, en Marquesado el local no pudo con San Martín y terminaron igualando 2-2. Marquesado empezó perdiendo con los dos goles en el primer tiempo del Verdinegro, obra de Jesús Fernández y de Eric Paratore, y demostró reacción para terminar igualando la historia. Descontó temprano, en el segundo tiempo, a los 8 minutos Matías González y a los 17’ Roberto Cortez logró el empate.



Después, los dos buscaron la victoria pero no hubo precisión y energía para cambiar la historia. Hoy, a las 16, en Médano de Oro se completará la séptima fecha cuando Juventud Unida reciba a Del Bono.



Por otro lado, no hubo programación para la octava fecha ya que los árbitros sanjuaninos irán a rendir prueba de aptitud física en San Luis este fin de semana y se decidió programar para lunes y martes algunos de los encuentros pendientes. Así, el lunes en el Barrio Atlético, Trinidad recibirá a Atlético Unión en el clásico de Rawson mientras que el martes, Sportivo Desamparados jugará en su cancha ante Sportivo Del Bono para ir poniendo al día la agenda que tiene pendiente.