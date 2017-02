En el Torneo Federal C, un flojo comienzo puede ser lapidario y en la apertura de la tercera fecha de la Región Cuyo, por la Zona 1 las urgencias empiezan a gobernar los tiempos porque se cierra la primera rueda.



Con toda la necesidad encima, después de no conocer el triunfo tras dos fechas jugadas, esta tarde desde las 17,30, en su cancha Atlético Marquesado se jugará una de sus fichas fuertes cuando reciba a Atenas Pocito, que viene de caer ante Arbol Verde y necesita recuperar terreno cuanto antes. El Tricolor del Oeste sanjuanino empató en el debut y luego cayó ante Del Bono por lo que ganar es clave para sostener sus ilusiones de clasificación.



Hoy, en Iglesia y por la Zona 3, San Lorenzo de Rodeo irá por una nueva victoria que lo reacomode en las posiciones del grupo cuando reciba a Deportivo Carpintería, otro que no ha podido ganar aun en este grupo.



Los Azulgranas rodeístos festejaron el sábado pasado ante Juventud y ahora buscarán otra victoria para terminar de afirmarse en su grupo, mientras que el Celeste de Carpintería necesita ganar si o si.



El resto de los partidos irá el domingo para los sanjuaninos con Del Bono-Árbol Verde (Zona 1), Del Carril-Rincón y La Colonia-Independencia (Zona 2), además de Juventud Unida-San Martín de Rodeo (Zona 3).