Cerca. De la consagración está el español Marc Márquez.





El español Marc Márquez (Honda) acaricia su cuarto título mundial de MotoGP al lograr la "pole" en el GP de Valencia, última prueba de la temporada (10 horas por ESPN), en un día nefasto para su principal rival Andrea Dovizioso (Ducati).



El piloto italiano vio como la pequeña posibilidad que tenía de arrebatar la corona al vigente campeón del mundo español se redujo al mínimo al no poder lograr más que la novena plaza, en la tercera línea de la parrilla de salida. Dovizioso necesita ganar y que Márquez, que le lleva 21 puntos de ventaja en la clasificación del Mundial, no acabe entre los once primeros para poder conseguir su primer título de MotoGP. Y Márquez, de 24 años, abandonó en tres ocasiones esta temporada, pero en el resto de carreras no terminó nunca por debajo de a sexta posición.



Incluso, finalizó entre los tres primeros en 13 de las 17 pruebas disputadas esta temporada del MotoGP.