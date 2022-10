Martín Demichelis, exdefensor de River Plate y actual técnico de la sub 19 de Bayern Munich de Alemania, está a un paso de ser el sucesor de Marcelo Gallardo tras un principio de acuerdo de palabra con el manager Enzo Francescoli.



El anuncio oficial y los contactos oficiales finales para la firma del contrato se realizarán luego de los amistosos del equipo ante Colo-Colo y Betis el 9 y 13 de noviembre cuando se cierre la etapa del Muñeco Gallardo.



Demichelis estará acompañado de Germán Lux y Javier Gandolfi, actualmente en Talleres de Córdoba. El preparador físico será Flavio Pérez, que ya trabajó en el club con Leonardo Astrada, y resta definir si se sumará Javier Pinola al grupo de trabajo.



Además, el inicio de la etapa de Demichelis va a coincidir con el ingreso al área de fútbol del club de Leonardo Ponzio, que a fin de este año se sumará al equipo de trabajo de Enzo Francescoli en el área de inferiores.



De este modo, la dirigencia apuesta a un hombre del club tal como sucedió históricamente desde los tiempos de Ángel Labruna y que luego continuaron con Daniel Passarella, Ramón Díaz, Astrada, Matías Almeyda y Gallardo.



Demichelis asumirá de manera oficial el 13 de diciembre cuando se inicie la pretemporada del plantel en River Camp y luego viajará a Miami para continuar con los trabajos preparatorios del 3 al 18 de enero con al menos tres amistosos.



Los compromisos que tendrá el nuevo entrenador serán la competencia local, una final ante Boca en Dubai y la participación desde fase de grupos en la Copa Libertadores de América del 2023.



Si bien no trascendieron aún detalles del vínculo entre el club y Demichelis, se estima que tendrá un contrato de al menos dos temporadas y tal como sucedió con otros entrenadores históricos del club, será su primera experiencia profesional en primera.



Demichelis, quien fue campeón en River con Ramón Díaz y Manuel Pellegrini en 2001 y 2002, tendrá la difícil tarea de hacerse cargo de la era post Gallardo donde en casi 9 años la institución consiguió 14 títulos.



El ex defensor de la selección argentina estuvo cerca de regresar a River como jugador en 2015 con Gallardo de entrenador, pero no pudo romper en ese momento su vínculo con el Manchester City.



Como jugador de River, Demichelis apenas disputó 70 partidos en la primera división del club en las dos temporadas que jugó ya que fue transferido en una cifra récord para la época de casi 5 millones de dólares al Bayern Múnich con sólo 23 años.