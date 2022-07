El volante Martín Payero, que fue presentado esta tarde como la primera incorporación de Boca Juniors en este semestre, dijo que tenía ofertas en Europa pero cuando lo llamaron no dudo en volver al país.



"Fue un mercado muy largo en Europa. Tuve la posibilidad de seguir allá, pero cuando apareció Boca no lo dudé. Hice mi parte para estar acá y hoy estoy feliz". comentó en conferencia de prensa al lado del presidente Jorge Ameal y el integrante de la secretaría de fútbol, Jorge Bermúdez.



El futbolista, nacido en la localidad cordobesa de Pascanas hace 23 años, llegó esta mañana a las 6.30 al Aeropuerto de Ezeiza desde Inglaterra y luego de la revisación médica correspondiente le pidió a los dirigentes ir al predio de Boca donde el plantel se entrenaba por la tarde para conocer a sus nuevos compañeros y al cuerpo técnico que ahora dirige Hugo Ibarra.



Después habló de como conocía la actualidad de Boca. "Seguí al equipo por televisión a pesar de que allá jugaba muy tarde. Es un gran plantel que no tuvo suerte para seguir en la Copa", dijo el exjugador del Middlesbourgh, que vino por 18 meses a préstamo sin cargo y con una opción de la cual no se sabe el monto.



"Sobre mis características de juego puedo decir que me gusta tener la pelota, asistir y ayudar en la parte ofensiva. Puedo jugar en varios puestos de la mitad de la cancha", se presentó.



Y respecto de que había sido pedido por el exentrenador Sebastian Battaglia, quien lo había tenido en Banfield cuando era ayudante de Julio Falcioni, remarcó sentirse "muy feliz por estar acá con el técnico que sea, porque lo importante es estar a la altura del mundo Boca".



En su corto paso por Europa, Payero dijo haber crecido en la parte física, "porque la segunda división de Inglaterra es muy intensa y competitiva. Jugás cada tres días y tenés unos 52 partidos anuales. Eso es lo que incorporé bien", explicó.



El mediocampista comenzó su carrera en Banfield, en donde jugó 43 partidos, hizo dos goles, y también tuvo un fugaz paso por Talleres de Córdoba, con 12 cotejos y un tanto. Además formó parte de las inferiores de River Plate, que en mercados de pases pasados intentó repatriarlo por pedido de Marcelo Gallardo.



En 2021 fue transferido por Banfield al club inglés de la Championship inglesa (segunda división), en donde jugó su último partido el 9 de febrero pasado.