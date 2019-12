Feliz. Martina Piluso es una apasionada por el hockey con la camiseta que sea y con quien sea. La chica juega para el masculino del Ciclón pero es refuerzo de los equipos femeninos de Buenos Aires.

Es crack entre las chicas, pero también la rompe entre los varones. Es que su historia es particular. Se llama Martina Piluso, y juega con la categoría Infantil de varones en San Lorenzo, pero en San Juan está disputando el Mundialito de Bancaria con el femenino de Vélez Sarsfield.

Martina tiene 11 años y con apenas 5 años cuando acompañó a su hermano Mateo a sus entrenamientos en San Lorenzo, el hockey la atrapó y comenzó a jugar junto a los chicos. Como el Granate no cuenta con hockey femenino, el club presentó un pedido para que Martina pueda disputar el campeonato porteño junto a sus compañeros y gracias a eso, puede competir junto a la categoría Infantil masculino. "Al principio cuando me tocó jugar mi primer partido contra Huracán tenía miedo porque los chicos eran más grandes que yo, pero después se me fue el miedo y ahora juego cómoda sin fijarme si enfrente tengo a un varón o a una mujer", contó. Pero claro, es tanto el talento de la pequeña que los otros clubes de hockey sobre patines femenino siempre la piden como refuerzo. Así es como llegó a este Mundialito junto a Vélez Sarsfield, y el año pasado también llegó a San Juan pero vistiendo los colores de Argentinos Juniors. También es refuerzo fijo de GEBA y Ciudad cuando tienen campeonatos argentinos de clubes por disputar. ¿Por qué sigue en San Lorenzo aunque no tenga hockey femenino? Ella misma lo aclaró: "Porque San Lorenzo es mi club y porque tengo la ilusión de que este año se pueda agregar el hockey femenino al club, ya contamos con varias chicas así que ojalá se dé", comentó "Pilu". La chica, que prefiere jugar adelante, dice que tiene un sueño por cumplir. "Mi sueño es vivir en San Juan por cómo es el hockey acá, ojalá cuando sea más grande lo pueda cumplir".

Maipú Giol de Mendoza

Milagros Cabral, Milena González, Abril Aros, Avril Lescano, Antonella Casol, Angelina Giunta y Julieta Barzola. DT: Jorge Bonet.

Unión Vecinal de Trinidad

Brisa Suárez, Florencia López, Paulina Calvo, Victoria Reynoso, Juliana Valenzuela, María Tejada, Salma Guillén, Antonella Romero, Alma Martín y Florencia Pontoriero. DT: Victor Bertrán.

Vélez Sarsfield

Carolina Calviño, Catalina Luna, Silvia Cicardi, Serena Ríos, Guillermina Luna, Lara Grella, Caterina Torraca, Martina Piluso y Martina Fornés. DT: Liliana Seijo.

Unión de Villa Krause

Azul Pelaytay, Valentina Preaux, Quimey López, Ana Sierra y Valentina Contreras. Son dirigidas por Daniela Vilanova y el preparador físico es Franco Albors.





ACTIVIDAD

Hoy turno de Cuartos

Ayer continuó a pleno la actividad del XXX Encuentro Internacional de hockey sobre patines "Francisco Montes" que se disputa en las categorías Mini masculino y Sub 13 femenino. Entre algunos resultados que se dieron ayer, en femenino Comunicaciones empató 2 a 2 con U Católica B, New Red Stard goleó 11 a 0 a San Guillermo, mientras que UVT clasificó con gol de oro en el último segundo de juego ante Murialdo. Entre los varones UVT Rojo venció 7 a 4 a Neuquén, Lomas goleó 5 a 0 a River Plate, Aberastain le ganó 4 a 1 a GEBA. Banco Hispano Blanco derrotó 3 a 0 a Estudiantil San Miguel. La Ronda Campeonato definía sus encuentros de Octavos de Final anoche al cierre de esta edición. Hoy, también por la noche hay promesa de buen hockey con quienes clasificarán a semifinales.