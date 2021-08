Con un undécimo tiempo en los entrenamientos, inició ayer, el piloto sanjuanino Tobías Martínez, su actividad en la fecha once del campeonato del TC Mouras, que se disputará mañana en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

En las dos tandas desarrolladas ayer, la "Chevy" del equipo Las Toscas mostró inconvenientes para adaptarse a los 35 kilogramos de lastre, 15 más que en la fecha anterior.

Martínez confirmó que el equipo ensayó algunos cambios en la configuración de la máquina y aparentemente no le sentaron del todo bien. En la primera tanda marcó 1m35s947 min, quedando a 1s552 de la punta, mientras que se pudo mejorar un poco en la segunda tanda, y con 1m34s608, no sólo mejoró el tiempo del parcial anterior, sino también la diferencia, ya que quedó a 914 milésimas del mejor registro, marcado por Alfonso Domenech (Dodge), pero no pudo ganar puestos en la general del día, ya que en ambas tandas quedó ubicado en el 11mo lugar.

Tobías buscará ganar el torneo y así sumar 15 pts más para la Copa de Oro.

"Estuvimos un poco complicados, no funcionamos como queríamos pero estamos trabajando para mañana (por hoy). Tenemos un par de cosas para mejorar. Estuvimos probando varias cosas para entrar a la Copa de Oro de la mejor manera, pero bueno, por ahí no se vio reflejado en el tiempo. Con los mecánicos repasaremos todo para tratar de tener un buen resultado, ser rápidos y buscar una buena clasificación" comentó Tobías al finalizar la jornada de ayer.

La tarea del grupo que asiste al auto del sanjuanino evaluaba anoche los puntos positivos y los negativos que marcaron los cambios de configuración realizados, teniendo en cuenta esos 15 kg que debió sumar por su victoria en la fecha pasada.

Hoy Martínez cuenta con el auto más pesado de la categoría, y le queda la 3º tanda de entrenamientos, que se llevará a cabo en la mañana de hoy para definir cuáles modificaciones hacer, dónde colocar el peso para equilibrar mejor el auto.

A las 12:57 hs de mañana se disputará la última tanda de entrenamientos para el Grupo A, donde se encuentra el sanjuanino y será televisada en vivo por DeporTV.

Martínez, que es el único piloto que ganó dos carreras, está ubicado en la tercera ubicación del campeonato con 293 puntos, a sólo 12,5 del puntero, Jeremías Olmedo.