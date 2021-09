El viernes empezó la actividad en el autódromo Roberto Mouras, de La Plata, ubicado en la segunda posición de la Copa de Oro, a 15 unidades del líder, Jeremías Olmedo (16 a 31). Ayer, luego de culminar la final de la primera de cinco fechas que definirán al campeón del TC Mouras, el piloto sanjuanino Tobías Martínez, que terminó en el sexto puesto de la carrera, logró acortar la brecha con su colega salteño, quedó a 12 puntos, pero fue superado en la tabla por el bonaerense Marcos Quijada, quien con su Dodge se impuso en la competencia (ver recuadro).

Al finalizar su jornada, el joven piloto expresó su disconformidad. "Tuvimos un domingo un poco complicado. La serie fue tranquila, largamos terceros y terminamos terceros", comentó.

Sobre la final, en la que largó desde el sexto puesto, dijo: "Veníamos a ritmo de carrera en trencito un poco distanciado de Gandulia que venía quinto y yo sexto. Mi auto empezó a tener una tendencia muy rara, se me venía para atrás, se me venía quedando, hasta que me pasó Bundziak, aunque con la pérdida de Domenech en la punta pudimos conservar la ubicación".

La carrera la ganó Juan Pablo Pilo (Chevrolet), compañero de Tobías en Las Toscas, escoltado por Marcos Quijada (Dodge) y Luciano Cotignola (Dodge), completaron el podio. Si bien falta mucho y el campeonato está al alcance de las manos, Tobías no quedó conforme y lo resumió diciendo: "Tenemos que trabajar mucho para mejorar el rendimiento".

La próxima competencia será el 26 de este mes, también en el autódromo de La Plata.