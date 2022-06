Argentina se consagró campeona de la Finalissima 2022 y tras el título, Lautaro Martínez -autor del primer tanto y clave en el segundo- atendió a la prensa y dejó sus sensaciones. "La verdad que no tiene precio esto. Sinceramente estamos felices por el presente, por el juego y por lo que es este grupo. Es realmente importante lo que pasa adentro", expresó en primera instancia el delantero del Inter en diálogo. Y continuó: "Es hermoso sentir el cariño. Desde que arrancamos este proceso nos sentimos cerca de la gente y eso ayuda, es un plus". Además, fue consultado sobre su deseo de que empiece la Copa del Mundo ahora: "Sería hermoso, pero tenemos que ser conscientes de que todavía faltan un par de meses y todavía tenemos que seguir corrigiendo cosas". Por último, analizó su tanto: "Lo vi (a Messi) que levantó la cabeza. Yo estaba en el medio de los dos centrales, no me había seguido ninguno. Por suerte el arquero se quedó parado y pude empujarla".

Al tope

Lautaro Martínez es el goleador en la gestión de Lionel Scaloni como entrenador de la selección. El Toro anotó 19 tantos en los 45 encuentros que disputó la Scaloneta. Al delantero del Inter, lo sigue Lionel Messi con 16 alaridos y Ángel Di María, muy atrás, con 4.