Confianza. Es lo que suma Tobías Martínez con los 20 puntos del domingo al ser segundo en General Roca. Ahora, se viene la prueba de "local".

Lo que tanto venía buscando se le dio al sanjuanino Tobías Martínez, quien ayer en el autódromo de General Roca, en Río Negro, consiguió el primer podio de la temporada en la Fórmula Renault 2.0. Llega en un momento más que importante teniendo que en cuenta que la próxima fecha de la categoría será en el circuito de Albardón, El Villicum, del 17 al 19 de mayo cuando también arribe a la provincia el Súper TC2000.



Martínez, que venía de no poder sumar puntos la fecha pasada, tuvo un rendimiento parejo durante la prueba del domingo donde se impuso con gran solidez Esteban Fernández. Tobías partió desde la cuarta colocación en la grilla, pero tuvo la buena noticia del abandono en la misma partida del tercero, Lautaro Piñeiro. Con esta modificación, el sanjuanino transitó la prueba buscando dar el zarpazo al segundo puesto algo que consiguió justo antes del ingreso del Auto de seguridad. De esta forma y tras superar a Eduardo Moreno, debió asegurar esa colocación ya que no tenía auto para ir por la victoria, más aún con el inconveniente de tener el alerón delantero torcido.



"La verdad que tuvimos un buen auto y un excelente ritmo. Pudimos hacer una buena maniobra con Moreno, aunque no estábamos en condiciones de correr a Fernández, al haberse roto la trompa", sostuvo Martínez, quien cosechó 20 puntos y así se ubica ahora noveno con 48 puntos en el campeonato, a 30 del puntero, Guido Moggia, quien ayer cerró el podio en la final.



"Para San Juan vamos a pulir un poco la Clasificación, creo que estamos un poco flojos ahí. Estamos esperando con ansias el Villicum, sabemos que tenemos un gran auto", pronosticó Tobías de cara al futuro en la Fórmula Renault.



Manda Renault



La marca del rombo demostró su poderío en la fecha del Súper TC2000 en Río Negro con el 1-2 en la final de Leonel Pernía y Facundo Ardusso. De esta forma, el exfutbolista repitió el triunfo obtenido en el arranque del año en Alta Gracia.