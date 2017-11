De estreno. Tobías Martínez corrió por primera vez de local y quedó 7mo. Hoy largará 12do la segunda final de la FR.



El sanjuanino Tobías Martínez logró ayer cumplir el objetivo que se había trazado al comenzar la actividad de la Fórmula Renault en el autódromo. Es que hizo su estreno en El Zonda con la categoría y como meta a alcanzar se había propuesto quedar entre los 10 primeros. Y ayer, en la primera carrera del fin de semana, alcanzó su objetivo pues se ubicó en la 7ma posición y consiguió el tercer mejor resultado de la temporada. El ganador, en tanto, fue Hernán Satler.



Tobías Martínez no tenía antecedentes con la Fórmula Renault en el autódromo sanjuanino. El viernes había estado complicado en las pruebas comunitarias y en clasificación había quedado 12do. Ya en carrera, una serie de roces en la largada lo retrasó hasta el puesto 16, lo que obligó a una interesente remontada a lo largo de las 19 vueltas. Finalmente, Tobías se ubicó 7mo y logró un nuevo top 10, ya que había sido cuarto en Buenos Aires y 10mo en Entre Ríos.



"Corrí muy concentrado y traté de hacer lo mejor posible con un auto que tiene problemas de potencia y me hace perder cuatro décimas en la recta opuesta. Esa es una falla que nos excede y no podemos hacer nada, pero para este domingo vamos a tratar de corregir una idea trompa para poder volver a quedar entre los 10 mejores", señaló Tobías.



La segunda final de la FR se largará a las 10,50 y será a 19 vueltas.



Para hoy



Hoy a las 9,45 habrá pruebas libres del Súper TC 2000, mientras que la primera emoción del día será a las 10,50, cuando se largue la segunda final de la Fórmula Renault (a 19 giros). A las 12,10 se disputará la final del STC2000, a 38 vueltas.